Komisja wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (LIBE) Parlamentu Europejskiego po raz kolejny zajmuje się sprawą praworządności w Polsce. Jej szef Juan Fernando Lopez Aguilar, opisując najnowsze wydarzenia, nawiązał do sytuacji wokół radiowej "Trójki".

"Nowe wydarzenia mające wpływ na praworządność, demokracje i prawa podstawowe miały miejsce w Polsce w ostatnim czasie. Były protesty artystów przeciwko 'wyborom kopertowym' przed Sejmem. Demonstrantom wymierzano sięgające 2,2 tys. euro grzywny za łamanie obostrzeń sanitarnych, polski RPO złożył skargę do sądu administracyjnego za przekazanie danych osobowych obywateli przez ministerstwo cyfryzacji do Poczty Polskiej. Pojawiały się zarzuty dyscyplinarne przeciwko sędziom, którzy podpisali list do OBWE (...), należąca do państwa radiowa 'Trójka' została oskarżona o cenzurowanie kultowej listy przebojów, po tym jak pierwsze miejsce zajęła piosenka wycelowana w Jarosława Kaczyńskiego" - wyliczał w poniedziałek przewodniczący komisji.

Europosłowie zajmują się projektem raportu o sytuacji w Polsce, jaki przygotował Lopez Aguilar. 20-stronicowy dokument dotyczący decyzji Rady w sprawie stwierdzenia wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Polskę zasady praworządności wskazuje, że sytuacja pogorszyła się od czasu rozpoczęcia procedury z art. 7 traktatu o UE, dlatego Komisja Europejska i Rada UE powinny podjąć stanowcze działania.

