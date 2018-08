Jak poinformowało źródło w KE, Komisja otrzymała odpowiedź Polski na pierwszy etap wszczętej procedury naruszenia prawa UE ws. ustawy o Sądzie Najwyższym. W dokumencie Polska odrzuca zarzuty KE.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

"Dokument to szczegółowy wywód prawniczy, liczy kilkadziesiąt stron, ponad 90 punktów. Przedstawia całą historię sporu z KE. W dokumencie polska strona odrzuca zarzuty podniesione przez KE w związku z ustawą o Sądzie Najwyższym. Dokument zawiera szczegółowy wywód prawniczy, który wykazuje, że wniosek KE jest nieuzasadniony" - podał rozmówca PAP.

Procedurę o naruszenie unijnego prawa wobec polskiej ustawy o Sądzie Najwyższym Komisja uruchomiła 2 lipca. KE uznała, że obniżenie wieku emerytalnego sędziów Sądu Najwyższego z 70 do 65 lat narusza zasadę nieusuwalności sędziów. W komunikacie KE podkreślono, że przepisy mają też zastosowanie do pierwszej prezes SN, której sześcioletnia kadencja zostałaby przedwcześnie zakończona.

Komisja Europejska może - i zdarza się to często - wszczynać procedurę o naruszenie unijnego prawa, jeśli uzna, że w danym kraju doszło do naruszenia prawa UE, unijne przepisy nie są wdrażane albo zostanie złożona skarga w sprawie ich naruszenia. Postępowanie obejmuje trzy przewidziane w traktatach etapy: KE początkowo zwraca się do rządów krajowych o usunięcie naruszenia prawa ("wezwanie do usunięcia uchybienia"), w kolejnym kroku daje krajom określony czas na zmiany ("uzasadniona opinia"), a w następnym etapie może pozwać kraj do Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu.

Polska dostała miesiąc, by odpowiedzieć na uruchomioną 2 lipca procedurę.