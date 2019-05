Plastikowe talerze i słomki będą zakazane w UE od 2021

Plastikowe słomki, patyczki do balonów, patyczki higieniczne, mieszadełka i sztućce będą zakazane w Unii Europejskiej od 2021 roku.

Zdjęcie Plastikowe słomki, czy sztućce będą zakazane w Unii Europejskiej od 2021 roku /Adam Staskiewicz/ /East News

Kraje członkowskie ostatecznie zaakceptowały przepisy dotyczące wycofania z rynku jednorazowych, plastikowych produktów co kończy procedurę ustawodawczą.



Reklama

Jednym z głównym celów przepisów jest zmniejszenie ilości plastikowych odpadów. Na cenzurowanym są te produkty z tworzyw sztucznych, które najczęściej zaśmiecają plaże, morza, oraz oceany i stanowią 70 procent wszystkich odpadów morskich. Zwykle są przeznaczone do wykorzystania tylko raz, lub w krótkim czasie i następnie wyrzucane.



To właśnie między innymi jednorazowe talerze, sztućce, słomki, patyczki do balonów i patyczki higieniczne, oraz mieszadełka. Za dwa lata te plastikowe produkty, które mają zamienniki, będą zabronione. Wraz z wejściem w życie przepisów nacisk jest położony na to, by jednorazowe produkty były wytwarzane z materiałów podlegających w większym stopniu rozkładowi. Komisja Europejska szacuje, że dzięki tym przepisom uda się uniknąć szkód środowiskowych, których koszt do 2030 roku stanowiłby równowartość 22 miliardów euro.