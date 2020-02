Delegacja Platformy Obywatelskiej w Parlamencie Europejskim chce, żeby Komisja Europejska zaskarżyła do TSUE podpisaną przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizację ustaw sądowych. Prawo i Sprawiedliwość krytykuje ten apel.

"W związku z podpisaniem przez Prezydenta Dudę tzw. ustawy kagańcowej oczekujemy zdecydowanej reakcji ze strony Komisji Europejskiej, w tym wniesienia skargi do Trybunału Sprawiedliwości UE i natychmiastowego zastosowania środków tymczasowych, które zablokują dalsze represje wobec sędziów broniących praworządności i niezależnych sądów. Na najbliższej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego Komisja Europejska powinna przedstawić europosłom podjęte działania w tym zakresie" - powiedział Andrzej Halicki, przewodniczący polskiej delegacji w Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim. Jego słowa cytowane są w komunikacie EPL.

Krytycznie do tego apelu odniosła się europosłanka Jadwiga Wiśniewska (PiS).

"Mamy do czynienia z niekończącą się historią. Biorąc pod uwagę to, że właśnie marszałek Elżbieta Witek ogłosiła termin wyborów prezydenckich, ta kampania antypolska, prowadzona przez przedstawicieli 'totalnej opozycji', będzie się zaostrzała. Jeśli dodamy do tego, że szefem EPL został Donald Tusk, to nie ma co liczyć na jakiekolwiek opamiętanie" - powiedziała dziennikarzom w PE.