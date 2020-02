Polska przekazała do Trybunału Sprawiedliwości UE odpowiedź w sprawie wniosku Komisji Europejskiej o środki tymczasowe dotyczące Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Zdjęcie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej /Alexandre MARCHI /Agencja FORUM

"W odpowiedzi do TSUE Polska wniosła o odrzucenie wniosku KE w sprawie środków tymczasowych dotyczących Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego" - przekazało PAP źródło unijne.

Jak dowiedziała się PAP, odpowiedź Polski miała kilkadziesiąt stron. Dziś mijał termin na przedstawienie wyjaśnień.

Przypomnijmy, że 10 października 2019 r. Komisja Europejska zdecydowała o skierowaniu skargi do Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie systemu dyscyplinarnego dla sędziów w Polsce. W połowie stycznia Komisja Europejska wystąpiła do TSUE z wnioskiem o zastosowanie tzw. środków tymczasowych, nakazując zamrożenie przepisów do czasu rozpatrzenia przez sędziów skargi KE. Oznacza to m.in. zawieszenie działania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.



Jak informuje dziennikarka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon , o środkach tymczasowych będzie w pierwszej kolejności decydowała wiceprezes TSUE Rosario Silva de Lapuerta, co wynika ze statutu Trybunału. Nie ma określonego terminu wydania tej decyzji.

Środki tymczasowe - jeśli zostaną orzeczone - zaczną obowiązywać natychmiast. Następnie wyznaczony zostanie termin rozprawy, podczas której strony - w tym wypadku: polski rząd i Komisja Europejska - będą mogły przedstawić swoje argumenty.

Później zaś wyznaczona zostanie data wydania ostatecznego postanowienia.