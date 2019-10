- Bardzo się cieszę (z zielonego światła dla Janusza Wojciechowskiego jako komisarza UE ds. rolnictwa - red.). Potwierdza to naszą skuteczność i potwierdza, że plan, który pokażemy wkrótce po wyborach - jeśli wyborcy nam zaufają - plan w jaki sposób dojść do tego, żeby wypłaty były wyrównane, nabiera jeszcze większego prawdopodobieństwa powodzenia, ponieważ nasz komisarz będzie dbał o nasze polskie interesy - powiedział Interii premier Mateusz Morawiecki w kuluarach Kongresu 590 w Rzeszowie.

Zdjęcie Mateusz Morawiecki w kuluarach rzeszowskiego kongresu /INTERIA.PL

We wtorek Janusz Wojciechowski, po ponownym przesłuchaniu w Parlamencie Europejskim, otrzymał zielone światło od koordynatorów komisji rolnictwa i tym samym będzie unijnym komisarzem.

Polskie źródła w PE przed kolejnym przesłuchaniem Wojciechowskiego były bardzo sceptyczne co do jego sukcesu. Mówiono nawet, że Polska będzie musiała przedstawić nowego kandydata na to stanowisko.



Wtorkowe przesłuchanie było ostatnią szansą dla Wojciechowskiego, żeby zdobyć przychylność eurodeputowanych.

Paweł Czuryło