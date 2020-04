Podejmiemy odpowiednie analizy i przekażemy odpowiedź w stosownym czasie, zgodnie z procedurami. Skierujemy również zapytanie do TK, do jakiego stopnia TSUE może wydawać tego typu wyroki zabezpieczające - mówił w środę premier Mateusz Morawiecki, pytany o środowe rozstrzygnięcie unijnego Trybunału Sprawiedliwosci.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki /fot. Jakub Kamiński /East News

Pytany o postanowienie TSUE, zgodnie z którym Polska została zobowiązana do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów krajowych dotyczących właściwości Izby Dyscyplinarnej SN w sprawach dyscyplinarnych sędziów, szef rządu odparł, że reforma wymiaru sprawiedliwości należy do wyłącznej kompetencji państw członkowskich UE.

Reklama

"Z całą pewnością skierujemy do Trybunału Konstytucyjnego, który jest najwyższą instancją odwoławczą, zapytanie w tej sprawie - do jakiego stopnia instytucja taka jak TSUE może wydawać wyroki zabezpieczające takie jak ten, który dzisiaj do nas dotarł" - mówił szef rządu.

"Oczywiście podejmiemy odpowiednie analizy i przekażemy odpowiedź w stosownym czasie zgodnie z procedurami" - dodał.