"Nie zgadzamy się na arbitralne ujęcie kwestii praworządności" - powiedział w piątek (17 lipca) o negocjacjach budżetowych premier Mateusz Morawiecki, tuż przed rozpoczęciem szczytu UE.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki /Krzysztof Kaniewski/REPORTER /Reporter

Premier odniósł się także do warunkowania wypłat z funduszu transformacji.

Reklama

"Nie widzimy podstaw do tak formułowanych warunków wypłat związanych ze zmianami w zakresie transformacji energetycznej. Wskazujemy na to, że Polska dokonała ogromnego wysiłku w zakresie przejścia w kierunku energetyki opartej o źródła odnawialne, ale jednocześnie podkreślamy, że musi się to odbywać w przyspieszonym, ale rozsądnym tempie" - powiedział w Brukseli szef rządu.

Szef Rady Europejskiej Charles Michel powiedział w piątek rano przed rozpoczęciem szczytu UE ws. wieloletniego budżetu, że - jego zdaniem - z polityczną odwagą może osiągnąć porozumienie.



"Dziś czekają nas bardzo trudne negocjacje. To będzie pierwszy fizyczny szczyt od początku kryzysu. Pracowaliśmy bardzo ciężko, żeby go przygotować" - mówił Michel.

Stawką jest 750 mld euro na fundusz odbudowy oraz 1074 mld euro dla UE na lata 2021-2027. Do porozumienia w tej sprawie potrzeba zgody wszystkich państw członkowskich.