Premier: W ciągu najbliższych dni znane będą nazwiska kandydatów na unijnych komisarzy

To są kompetencje przewodniczącej elekt KE Ursuli von der Leyen, żeby w ciągu najbliższego tygodnia czy dziesięciu dni przedstawić propozycję dotyczącą wszystkich komisarzy unijnych z poszczególnych krajów członkowskich - powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki.

Zdjęcie Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki oraz premier Republiki Czeskiej Andrej Babis podczas konferencji prasowej po spotkaniu w warszawskich Łazienkach Królewskich / Radek Pietruszka /PAP



Morawiecki pytany był na wspólnej z premierem Czech Andrejem Babiszem konferencji prasowej, czy Janusz Wojciechowski jest już oficjalnie kandydatem na funkcję komisarza unijnego do spraw rolnictwa.

Szef polskiego rządu powiedział, że ostateczne decyzje zostaną przedstawione przez przewodniczącą elekt Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen. "Jest przewodniczącą elekt i ma prawo dobierać najbliższych współpracowników" - podkreślił premier.

"Ja rzeczywiście co kilka dni rozmawiam z panią przewodniczącą i są to rozmowy bardzo konstruktywne, ale nie mogę i nie chcę wchodzić w jej kompetencje. To są kompetencje pani przewodniczącej, żeby ostatecznie w ciągu najbliższego pewnie tygodnia czy 10 dni taką propozycję - dotyczącą wszystkich komisarzy, wszystkich tek, wszystkich zakresów, kompetencji, obowiązków dla komisarzy z poszczególnych krajów członkowskich - zaproponowała" - powiedział Morawiecki.

Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował w poniedziałek, że Janusz Wojciechowski jest nowym kandydatem Polski na komisarza Unii Europejskiej. Z kandydowania na to stanowisko zrezygnował szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski, po tym, gdy otrzymał propozycję objęcia teki ds. rolnictwa.