Wpisanie członkostwa w Unii Europejskiej do polskiej konstytucji - zapowiedział w sobotę podczas krajowej konwencji wyborczej PSL lider partii Władysław Kosiniak-Kamysz.

Zdjęcie Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz podczas konwencji PSL /Piotr Nowak /PAP

Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że w przyszłym tygodniu ludowcy zgłoszą projekt ustawy i będą zbierać pod nim podpisy. "Złożymy poprawkę o zmianę w konstytucji, wpisanie członkostwa w UE do polskiej konstytucji" - poinformował. Dodał, że ci, którzy nie poprą tej poprawki będą chcieli wyprowadzenia Polski z UE tuż po wyborach do Parlamentu Europejskiego 26 maja br.

Lider PSL mówił, że jego ugrupowanie nie pozwoli, żeby "jakakolwiek siła polityczna wyprowadziła Polskę z UE". "Nie ma zgody na polexit" - podkreślił. Dodał, że gwarancją bezpieczeństwa Polski w UE jest zwycięstwo Koalicji Europejskiej.

Kosiniak-Kamysz poinformował, że jego partia w kampanii do PE będzie domagać się szacunku dla Polski i dla Unii Europejskiej.

"Dziś wielu zaczyna się troszczyć o nasze wartości, o nasze barwy i o naszą historię. To są ci sami faryzeusze, którzy jeszcze nie tak dawno wiadro pomyj na nas wylewali. To są ci sami, którzy jeździli do Wierzchosławic i próbowali ukraść naszą tożsamość. To są ci sami, którzy w wyborach samorządowych mówili o potrzebie wyeliminowania PSL z życia publicznego" - mówił lider PSL. "Boże drogi strzeż nas przed fałszywymi przyjaciółmi, bo z wrogami damy sobie radę" - dodał.

Szef ludowców zaznaczył, że PSL nie pozwoli ani w Polsce, ani w Europie podciąć chrześcijańskich wartości. "Będziemy bronić wartości chrześcijańskich, wartości narodowych, społecznych, które od pokoleń są wypisane na zielonych sztandarach: Bóg, honor i ojczyzna" - podkreślił Kosiniak-Kamysz.