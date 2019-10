Janusz Wojciechowski prawdopodobnie będzie musiał odpowiedzieć na dodatkowe pytania i stawić się 14 października na powtórkowe przesłuchanie – donosi korespondentka RMF FM w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginon.

Zdjęcie Janusz Wojciechowski /OLIVIER HOSLET /PAP

Dziennikarka RMF FM uzyskała tę informację od swojego źródła w Parlamencie Europejskim.

Wysłuchanie było rozczarowujące pod względem merytorycznym. Za mało konkretów, zbyt dużo ogólników - co chwila eurodeputowani musieli dopytywać Wojciechowskiego.

W pewnym momencie irlandzki eurodeputowany powiedział, że nie wie, co to było, ale na pewno nie była to odpowiedź na jego pytanie i zasugerował, że Wojciechowski będzie musiał się stawić jeszcze raz na powtórkowe wysłuchanie.

Polski kandydat tłumaczy, że nie mógł być bardziej konkretny, bo dopiero jest kandydatem. - W sytuacji kiedy jestem kandydatem na komisarza, kiedy okres jest dość krótki, kiedy mamy na stole propozycję obecnej komisji, odpowiedzi nie mogą być bardziej precyzyjne. Jesteśmy w trakcie debaty - tłumaczył Wojciechowski.

Ważny eurodeputowana z frakcji socjalistów, Paulo de Castro wprost powiedział naszej korespondentce, że więcej spodziewał się po Wojciechowskim. Jego zdaniem, polski kandydat ponownie będzie musiał odpowiedzieć na pytania pisemnie i stawić się na powtórkowym wysłuchaniu za 2 tygodnie.

Wojciechowski przed komisją

Jednym z moich zadań będzie stworzenie długofalowej strategii dla rolnictwa w Unii Europejskiej - powiedział podczas wtorkowego wysłuchania w Parlamencie Europejskim polski kandydat na komisarza rolnictwa.

Jak podkreślił, zadanie to powierzyła mu przyszła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

- Mamy długofalową wizję dla klimatu, ale nie mamy takiej wizji, jeśli chodzi o przyszłość europejskiego rolnictwa. Wypracowanie takiej strategii jest ważne, bo rolnicy pytają, jaka będzie przyszłość naszych dzieci. Ważne, aby udzielić pozytywnej odpowiedzi, zapewnić ich, że jest przyszłość dla europejskiego rolnictwa - mówił Wojciechowski.

Wskazał, że z roku na rok maleje liczba rolników w UE i ten negatywny trend trzeba jego zdaniem zatrzymać.

Jak dodał, unijna Wspólna Polityka Rolna to historia sukcesu, ale ma swoje słabe strony, które wymagają reformy. - Potrzeba długofalowej wizji tego, jak będziemy reformować WPR - wskazał.

W jego opinii nie można też zapominać, że rolnictwo jest ważne z punktu widzenia ochrony klimatu, środowiska i bioróżnorodności.