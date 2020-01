Parlament Europejski przygotuje raport na temat sytuacji praworządności w Polsce – dowiedziała się dziennikarka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska–Borginon. "Sytuacja praworządności w Polsce ostatnio się pogorszyła, dlatego raport jest konieczny" – usłyszała.

Zdjęcie Parlament Europejski przygotuje raport na temat praworządności w Polsce /Thomas Trutschel/Photothek /Getty Images

Będzie to pierwszy raport o Polsce w nowym europarlamencie. Decyzję o przygotowaniu osobnego raportu nt. Polski podjęła komisja ds. wolności obywatelskich PE.



Sprawozdawcą raportu będzie przewodniczący tej komisji, eurodeputowany frakcji socjaldemokratycznej (S&D) - Juan Fernando Lopez. "To świadczy o tym jak ważny to będzie raport" - powiedział rozmówca dziennikarki RMF FM w PE.

W najbliższy czwartek ma być natomiast głosowana rezolucja o sytuacji w dwóch krajach: w Polsce i na Węgrzech (jutro jest debata na ten temat w PE). Jak ustaliła dziennikarka RMF FM, wpisano do niej wczoraj odwołanie do kontrowersyjnej polskiej ustawy dyscyplinującej sędziów oraz do wizyty Komisji Weneckiej w Polsce.

Jest to jednak rezolucja, która głównie apeluje do europejskich instytucji, czyli KE i Rady UE o bardziej skuteczne działania w związku z ochroną zasad państwa prawa. Nie analizuje szczegółowo sytuacji w tych krajach (na konkrety nie chciała się zgodzić chadecka frakcja EPL chroniąc Węgry, które są jej członkiem).

Raport o Polsce weźmie pod lupę konkretne działania polskich władz, łamiące praworządność - wyjaśniła osoba związana z frakcją S&D.



Autor:

Katarzyna-Szymańska-Borginon



Opracowanie:

Arkadiusz Grochot



