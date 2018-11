RMF: W grudniu możliwe kolejne wysłuchanie Polski w ramach art. 7

W grudniu możliwe jest kolejne wysłuchanie Polski w ramach procedury art. 7 - powiedział wysoki rangą dyplomata UE. W najbliższy poniedziałek odbędzie się dyskusja na temat Polski w Radzie UE, a w przyszły piątek w Luksemburgu będzie miało miejsce wysłuchanie dotyczące środków tymczasowych wprowadzonych przez TSUE, które blokują ustawę o Sądzie Najwyższym - podaje RMF FM.

Dziennikarka RMF FM zapytała także wysokiej rangi unijnego dyplomatę o ewentualny konflikt prawny między toczącą się przed unijnym trybunałem sprawą dotyczącą ustawy o SN a debatowaniem na ten sam temat w gronie ministrów. "Zapytaliśmy o to służby prawne Rady UE, które stwierdziły, że takiego konfliktu nie ma. Trybunał UE oraz Rada UE mogą procedować równolegle" - powiedział. Polskie władze używają tego argumentu żeby wstrzymać dyskusje na temat Polski w Radzie UE.

Z ustaleń dziennikarki RMF FM wynika, że to przewodnicząca w UE Austria poprosiła służby prawne o analizę tego problemu. Rozstrzygnięcie oznacza to, że możliwe będą dalsze wysłuchania i dyskusje o Polsce. Nie bardzo jednak obecnie wiadomo do czego one doprowadzą.

Unijny dyplomata pytany, czy będzie przed majowymi wyborami do europarlamentu głosowanie na temat stwierdzenia, ze Polska jest krajem niepraworządnym - szczerze odpowiedział: "Nie wiem".