Lider Wiosny, europoseł Robert Biedroń (S&D) został w czwartek przewodniczącym delegacji Parlamentu Europejskiego do spraw relacji z Białorusią. Delegacja rozpocznie swoją pracę podczas pierwszego posiedzenia pod koniec listopada.

Zdjęcie Robert Biedroń /Tomasz Jastrzębowski /Reporter

Nominując lidera Wiosny na to stanowisko, eurodeputowany Leszek Miller (S&D) podkreślił, że jest przekonany, iż Biedroń ma znakomite kwalifikacje do tego, by kierować tą delegacją.

Reklama

"Ponadto, jego polityczne doświadczenie będzie niezwykle przydatne w kształtowaniu przyszłych relacji Parlamentu Europejskiego zarówno ze społeczeństwem jak i władzami Białorusi" - powiedział Miller, cytowany w komunikacie Wiosny.

"Obecnie Parlament Europejski nie utrzymuje z Białorusią parlamentarnej współpracy dwustronnej. Jednak w listopadzie odbędą się tam wybory parlamentarne, a za rok - prezydenckie. Mam nadzieję, że stworzy to nowe możliwości do poprawy wzajemnych relacji, choć oczywiście przestrzeganie praw człowieka na Białorusi pozostanie dla nas kluczową kwestią" - powiedział Biedroń po wyborze.

Europarlament ma w tej kadencji 44 delegacje międzyparlamentarne. Będą się one zajmowały utrzymywaniem stosunków z parlamentarzystami w innych krajach, regionach i organizacjach. Odpowiadają za promowanie podstawowych wartości UE: demokracji, poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności oraz praworządności.

Wszystkie delegacje ds. współpracy z państwami powołano na mocy umów dwustronnych między UE i krajami partnerskimi.

Z Brukseli Łukasz Osiński