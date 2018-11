Rzeczniczka KE: Otrzymaliśmy list od Małgorzaty Gersdorf

"Komisja Europejska otrzymała list od sędzi Małgorzaty Gersdorf o środkach podjętych w Sądzie Najwyższym" - poinformowała w środę rzeczniczka KE Mina Andreewa. "Przyjęliśmy go do wiadomości" – powiedziała.

Zdjęcie Małgorzata Gersdorf /Andrzej Iwańczuk /Reporter

"Otrzymaliśmy list od I prezes Sądu Najwyższego (Małgorzaty Gersdorf - red.) i przyjęliśmy go do wiadomości" - powiedziała rzeczniczka. Jak dodała, Komisja nie otrzymała dotąd od polskiego rządu żadnych informacji na ten temat.

"Zgodnie z postanowieniem wiceprezesa Trybunału (Sprawiedliwości Unii Europejskiej) z dnia 19 października Rzeczpospolita Polska ma czas do 19 listopada na przekazanie Komisji informacji o środkach podjętych w celu wykonania zarządzenia" - wskazała rzeczniczka.

We wtorek zespół prasowy SN poinformował, że prof. Małgorzata Gersdorf jako I prezes Sądu Najwyższego przesłała do KE informację o środkach podjętych w SN w celu pełnego zastosowania się do postanowienia TSUE o tzw. środkach tymczasowych.Trybunał Sprawiedliwości UE zdecydował 19 października o zastosowaniu tzw. środków tymczasowych i zawieszeniu stosowania przepisów ustawy o SN dotyczących przechodzenia w stan spoczynku sędziów, którzy ukończyli 65. rok życia.

TSUE chciał m.in., by sędziowie, którzy w świetle nowych przepisów już zostali przeniesieni w stan spoczynku, zostali przywróceni do orzekania.

"W zawiadomieniu prezes Gersdorf poinformowała, że 19 października wszyscy sędziowie SN objęci zakresem działania środków tymczasowych zostali zawezwani do podjęcia obowiązków służbowych w SN i do końca października 22 sędziów stawiło się w Sądzie Najwyższym, a części z nich już przydzielono sprawy do rozpoznania" - poinformował we wtorek Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego SN.