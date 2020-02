Rzecznik KE: Polskie przepisy "potrójnie" niezgodne z unijnym prawem

Nowa ustawa dyscyplinująca sędziów potrójnie niezgodna z unijnym prawem - twierdzi rzecznik Komisji Europejskiej. Christian Wigand powtórzył, że KE nie zawaha się użyć dostępnych środków - co według korespondentki RMF FM w Brukseli - oznacza zapowiedź wszczęcia procedury o naruszenie unijnego prawa.

Rzecznik KE wymienił trzy obszary niezgodności ustawy dyscyplinującej sędziów, z unijnym prawem.



Zdaniem Christiana Wiganda chodzi o zasadę nadrzędności unijnego prawa nad krajowym. Zdaniem KE polskie władze powinny zastosować się do listopadowego wyroku TSUE i orzeczenia Sądu Najwyższego, który w wyniku orzeczenia unijnego trybunału stwierdził, że Izba Dyscyplinarna nie jest sądem w rozumieniu prawa.



Christian Wigand wymienił także wymóg niezależności sądownictwa, którego nie spełnia Izba Dyscyplinarna i nowa KRS. Jako trzeci warunek wymienił prawo sądów krajowych do zwracania się do TSUE. Chodzi o możliwość składania tak zwanych pytań prejudycjalnych, za co obecnie sędziowie w Polsce są karani.



