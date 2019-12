"Naszym zdaniem apel Komisji Europejskiej jest nietrafiony. Mam nadzieję, że Komisja przedstawiła go nie ze złej woli, ale z braku rzetelnych informacji" - powiedział w piątek rzecznik rządu Piotr Müller, komentując apel KE o wstrzymanie procedowania prac nad projektem noweli w sprawie sądów.

Rzecznik KE Christian Wigand poinformował w piątek, że Komisja Europejska zwróciła się w liście do: prezydenta, premiera, marszałków Sejmu i Senatu o wstrzymanie prac nad projektem ustawy dotyczącym sądów do czasu przeprowadzenia konsultacji. W liście wiceszefowa KE Viera Jourova zachęciła mocno polskie władze do skonsultowania z Komisją Wenecką Rady Europy tego projektu i zachęciła wszystkie organy państwa do wstrzymania procedowania nad projektem do czasu przeprowadzenia wszystkich niezbędnych konsultacji.

Dziennikarze w Sejmie pytali Müllera, czy apel Komisji ma znaczenie dla rządu. "Apel Komisji Europejskiej naszym zdaniem jest nietrafiony" - ocenił rzecznik rządu.

"Mam takie głębokie przekonanie, że w Komisji Europejskiej ktoś niestety więcej naopowiadał rzeczy, które w Polsce się nie dzieją i w związku z tym Komisji Europejska - mam nadzieję - nie ze złej woli, ale po prostu z braku rzetelnych informacji, taki dzisiaj apel przedstawiła" - powiedział Müller.