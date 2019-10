Podtrzymujemy kandydaturę Janusza Wojciechowskiego na komisarza ds. rolnictwa i liczymy na to, że w przyszłym tygodniu zostanie ona zaakceptowana - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller. W jego ocenie Wojciechowski podczas przesłuchania w Parlamencie Europejskim wypadł dobrze. "Polski kandydat na unijnego komisarza jest do wymiany" - donosi jednak "Rzeczpospolita", powołując się na swoje źródła w Brukseli. Teoretycznie sprawa formalnie wciąż nie jest rozstrzygnięta: polskiego kandydata na komisarza ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego czeka powtórne przesłuchanie przed komisją ds. rolnictwa Parlamentu Europejskiego. Jak jednak twierdzi dziennik: "Już teraz nasi rozmówcy w Brukseli twierdzą, że Polska musi poszukać innej osoby na stanowisko komisarza".

Zdjęcie Janusz Wojciechowski przed komisją Parlamentu Europejskiego /OLIVIER HOSLET /PAP/EPA

Kandydat na komisarza ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski nie dostał we wtorek zielonego światła od koordynatorów komisji rolnictwa, co mogłoby zakończyć procedurę jego przesłuchania. Europosłowie żądają, aby odpowiedział na dodatkowe pytania - przekazały źródła PAP.

Reklama

O ocenę wystąpienia Wojciechowskiego rzecznik rządu był proszony w programie "Tłit" WP. "Uważam, że nasz kandydat wypadł dobrze" - ocenił.

Czwartkowa "Rzeczpospolita" informuje, że rząd będzie musiał przedstawić nowego kandydata na unijnego komisarza ds. rolnictwa. Jak dodano, Wojciechowski po bardzo źle ocenionym występie w PE ma niewielkie szanse na akceptację.

"Już we wtorek wiadomo było, że Janusz Wojciechowski musi się przygotować na ewentualne dodatkowe przesłuchanie. W środę po południu doszło do kolejnych spotkań grup politycznych i wniosek, jak twierdzą nasze źródła, był jednoznaczny: z tą kandydaturą nic się już nie da zrobić" - podała gazeta.

Rząd podtrzymuje kandydaturę Wojciechowskiego

Rzecznik rządu pytany, czy polska strona musi szukać nowego kandydata, zaprzeczył. "My cały podtrzymujemy kandydaturę Janusza Wojciechowskiego i liczymy na to, że ona w przyszłym tygodniu zostanie zaakceptowana i z tej kandydatury nie wycofujemy się. Uważamy, że to jest bardzo dobra kandydatura, posła przez wiele lat do Parlamentu Europejskiego, osoby, która zna się na rolnictwie, w związku z tym to jest bardzo dobry kandydat i dziwią mnie trochę te opinie, które pojawiają się w Parlamencie Europejskim" - mówił Müller.

Po każdym wysłuchaniu przewodniczący danej komisji oraz przedstawiciele grup politycznych (koordynatorzy) spotykają się, by ocenić kandydata. Do otrzymania pozytywnej oceny nominowanego potrzebne jest poparcie koordynatorów reprezentujących co najmniej dwie trzecie członków komisji. Jeżeli nie ma tej większości, kandydat może być poproszony pisemnie o dodatkowe informacje.

W takim przypadku możliwe jest też zorganizowanie kolejnego wysłuchania. Jeśli po nim komisja nie będzie zadowolona, wówczas może dojść do negatywnej rekomendacji, co w praktyce oznaczałoby prośbę o wymianę kandydata.

W oparciu o rekomendacje komisji parlamentarnych Konferencja Przewodniczących podejmie 17 października decyzję, czy PE ma wystarczające informacje pozwalające na zamknięcie procesu wysłuchań. W przypadku podjęcia takiej decyzji 23 października na posiedzeniu plenarnym w Strasburgu odbędzie się głosowanie w sprawie wyboru Komisji jako całości.