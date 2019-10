"Polska będzie musiała przedstawić nowego kandydata na unijnego komisarza" - wynika z ustaleń "Rzeczpospolitej". Dotychczasowy kandydat Janusz Wojciechowski na przesłuchaniu wypadł słabo. Zdaniem dziennika, nie ma szans na akceptację.

Zdjęcie Janusz Wojciechowski /PAP/EPA

"Decyzja w tej sprawie już zapadła" - powiedziało "Rzeczpospolitej" nieoficjalnie dobrze poinformowane źródło w PE.

Reklama

Wcześniej RMF FM informowało, że powtórkowe przesłuchanie Janusza Wojciechowskiego przed komisją ds. rolnictwa Parlamentu Europejskiego przyspieszono. Ma się ono odbyć w najbliższy poniedziałek o godzinie 18:30.

Przyspieszenie ma wynikać z negatywnej oceny wczorajszego wystąpienia polskiego kandydata, które uznano za zbyt ogólnikowe i słabe merytorycznie, oraz z braku czasu. Przedstawiciele grup politycznych PE chcą przyspieszyć procedurę w taki sposób, żeby zostawić Wojciechowskiemu mniej czasu na odpowiedzi pisemne, które dla eurodeputowanych są formalnością.



"Dał plamę, odpowiadając na pytania"

"Odpowiedziami pisemnymi nikt nie jest zainteresowany, bo dał plamę, odpowiadając na pytania ustnie na żywo" - usłyszała w PE dziennikarka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon.

Jak ustaliła, już wczoraj przedstawiciele grup politycznych chcieli podjąć decyzję o ponownym przesłuchaniu Wojciechowskiego, jednak nie mogli tego zrobić z powodów proceduralnych, gdyż najpierw trzeba wysłać dodatkowe pytania na piśmie.

Eurodeputowani chcą przeprowadzić wysłuchanie jak najszybciej, bo jeśli w jego wyniku Wojciechowski odpadnie, to trzeba zostawić czas przyszłej szefowej KE Ursuli von der Leynen na decyzję co ma zrobić: czy przesuwa Wojciechowskiego na inne stanowisko, czy zwraca się do Polski o przysłanie nowego kandydata.

Także Warszawa musi mieć czas na ewentualny wybór nowego kandydata - informuje dziennikarka RMF.