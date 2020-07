Eurodeputowani ostrzegają, że Parlament Europejski nie wyrazi zgody na budżet UE na lata 2021-2027, jeżeli nie będzie uzależniony od przestrzegania zasad praworządności. To ostrzeżenie wyraziła w opinii do krytycznego raportu na temat praworządności w Polsce Lópeza Aguilara, Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia PE. Komisja chce także zawieszenia funduszy regionom, które zadeklarowały się "strefami wolnymi od LGBT".

Zdjęcie Marsz Równości w Płocku; zdjęcie archiwalne /Agencja FORUM



W czwartek szef Rady Europejskiej Charles Michel ma przedstawić propozycję budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027.



Eurodeputowani domagają się, by budżet był uzależniony od przestrzegania zasad praworządności w danym kraju.

W opinii przygotowanej przez austriacką europoseł Evelyn Regner, Komisja ds. Równości proponuje zawieszanie unijnych funduszy regionom, które zadeklarowały "strefy wolne od LGBT".

"Wzywamy Komisję Europejską do zawieszenia finansowania funduszy strukturalnych w regionach, w których byłyby one wykorzystywane na działania przeciw LGBTI+, co narusza wartości UE" - czytamy w dokumencie opinii.

Jak powiedział dziennikarce RMF FM jeden z dyplomatów, w Unii Europejskiej rośnie oburzenie na "pogłębiającą się w Polsce z powodu przyzwolenia władz atmosferę nienawiści do osób LGBT".

Listy do marszałków regionów

W czerwcu unijna komisarz ds. praworządności Vera Jourova powiedziała, że UE "nie może finansować projektów w miastach, które łamią podstawowe wartości".

Wcześniej KE wysłała listy do marszałków regionów, które ogłosiły strefy wolne od LGBT z żądaniem wyjaśnień.

Ostateczny tekst raportu Lópeza Aguilara zostanie uzgodniony w przyszłym tygodniu.

Z informacji dziennikarki RMF FM wynika, że jest duża presja eurodeputowanych, aby znalazł się w nim zapis, iż polityka spójności nie może dyskryminować. "Byłoby to ostrzeżenie i wezwanie Komisji Europejskiej do wyciągania konsekwencji wobec regionów, które wprowadzają takie strefy" - wyjaśnia rozmówca dziennikarki w PE.

Opinia Komisji ds. Równości została przyjęta znaczną większością głosów (24 głosy "za", 6 - "przeciw", 3 "wstrzymujące się"). Wyniki głosowania ogłoszono wczoraj.

Katarzyna Szymańska-Borginon

Opr. Joanna Potocka

