Pełnomocnik Prokuratora Generalnego Tomasz Szafrański złożył podczas rozprawy w TSUE wniosek o wyłączenie prezesa Trybunału Sprawiedliwości UE Koena Lenaertsa z zajmowania się sprawą pytań prejudycjalnych SN dotyczących między innymi KRS.

Wyjaśnił, że chodzi m.in. o udział Lenaertsa w konferencjach organizowanych przez te środowiska w Polsce, które kontestują zmiany w wymiarze sprawiedliwości w naszym kraju.

"Nie wycofam się"

"Nie wycofam się z udziału w sprawie, chyba, że Trybunał podejmie taką decyzję" - powiedział Lenaerts w odpowiedzi na ten wniosek.



Wyjaśnił, że uczestniczył w wydarzeniach w Polsce, ale zanim pytania prejudycjalne zostały przekazane do Trybunału Sprawiedliwości UE.



Przedstawiciel MSZ zaskoczony

Przedstawiciel polskiego rządu Bogusław Majczyna powiedział po rozprawie dotyczącej pytań prejudycjalnych SN w TSUE, że był zaskoczony wnioskiem przedstawiciela Prokuratura Generalnego.

"Byłem zaskoczony tym wnioskiem. (...) Mamy już doświadczenie z wnioskami o wyłączanie członków TSUE. Wiemy, jak to w praktyce wygląda. Stanowisko rządu koncentruje się na kwestiach merytorycznych, natomiast prokuratura ma tutaj pełne prawo, żeby również pewne kwestie formalne podnosić i z tego prawa skorzystała" - wskazał Majczyna.

Dodał, że nie ma sprzeczności między stanowiskami merytorycznymi. "Natomiast każdy z uczestników tego postępowania podejmuje takie środki procesowe, jakie on uważa za najbardziej zasadne" - zaznaczył. Jego zdaniem, wnioski o wyłączenie "raczej nie przyczyniają się do tego, aby to orzeczenie TSUE było korzystne".

"To jest moja ocena. Prokuratura ma pełne prawo do tego, żeby to inaczej ocenić. To jest kwestia proceduralna. To, że prokuratura składa taki wniosek, a rząd takiego wniosku nie składa, nie jest niczym nadzwyczajnym" - zauważył Majczyna.

TSUE wyda decyzję 23 maja

Trybunał Sprawiedliwości UE poinformował we wtorek w Luksemburgu, że opinia rzecznika generalnego w sprawie pytań prejudycjalnych SN dotyczących między innymi niezależności KRS zostanie wydana 23 maja.