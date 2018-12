Szynkowski vel Sęk daje "silny sygnał": Chcemy Bałkanów Zachodnich w UE

W roku przewodnictwa Polski w pracach procesu berlińskiego chcemy dać silny sygnał, że chcemy Bałkanów Zachodnich w UE – podkreślił we wtorek w Poznaniu wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk. W 2019 roku w stolicy Wielkopolski odbędzie się Szczyt Bałkanów Zachodnich.

Proces berliński to inicjatywa służąca wspieraniu integracji sześciu państw regionu Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską, a także wzmocnieniu współpracy regionalnej w rozwoju gospodarczym i rozbudowie infrastruktury. Szczyt Bałkanów Zachodnich odbędzie się w lipcu przyszłego roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

W związku z tym wydarzeniem w poniedziałek i wtorek w Poznaniu zorganizowano konsultacje przygotowawcze do szczytu. W stolicy Wielkopolski goszczą delegacje Serbii, Czarnogóry, Kosowa, Macedonii, Albanii, Bośni i Hercegowiny, a także przedstawiciele Niemiec, Austrii i Komisji Europejskiej.

Tematem rozmów są m.in. polskie inicjatywy w ramach trwającego w przyszłym roku nieformalnego polskiego przewodnictwa w pracach procesu berlińskiego.

"To wielka szansa"

"To nasze przewodnictwo to wielka szansa (...), aby w symbolicznym momencie, kiedy będzie kształtował się nowy Parlament Europejski, tuż po wyborach do PE, kiedy będzie się kształtowała nowa Komisja Europejska, dać silny sygnał, że chcemy Bałkanów Zachodnich w UE, że to jest region, który pozostaje w ścisłym zainteresowaniu krajów europejskich i instytucji unijnych" - powiedział Szymon Szynkowski vel Sęk.

Na razie nie jest znana dokładna data szczytu. Główne wydarzenia potrwają dwa dni. Już wiadomo, że szczytowi towarzyszyć będzie forum biznesowe z udziałem ministrów gospodarki państw uczestniczących w spotkaniu.

Szynkowski vel Sęk powiedział, że wśród wiodących elementów polskiego przewodnictwa i samego szczytu będzie m.in. kwestia połączeń transportowych, telekomunikacyjnych i energetycznych między państwami Bałkanów Zachodnich oraz między Bałkanami Zachodnimi a Unią Europejską.

Tegoroczny szczyt

Tegoroczne spotkanie m.in. premierów Polski, Wielkiej Brytanii, kanclerz Niemiec, kanclerza Austrii oraz premierów Macedonii, Kosowa, Czarnogóry i Słowenii odbyło się w Londynie. Polska przyjęła rolę organizatora następnego szczytu i obejmie w przyszłym roku przewodnictwo w procesie berlińskim.

Proces berliński

Proces berliński to zapoczątkowana w 2014 roku inicjatywa niemieckiego rządu, która ma służyć wspieraniu integracji sześciu państw regionu Bałkanów Zachodnich: Albanii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Kosowa, Macedonii i Serbii - z Unią Europejską, a także wzmocnieniu współpracy regionalnej w rozwoju gospodarczym i rozbudowie infrastruktury. W inicjatywie bierze udział osiem państw UE: Niemcy, Francja, Włochy, Austria, Słowenia, Chorwacja, Wielka Brytania oraz - od tego roku - Polska.