O poparcie dla wartości Unii Europejskiej i kandydatów Koalicji Europejskiej do europarlamentu apelował w środę prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. "Oczy całej Europy są zwrócone na nas. Wszyscy zadają sobie pytanie, czy będziemy w stanie wygrać z populizmem" - powiedział.

Zdjęcie Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podczas briefingu z kandydatami Koalicji Europejskiej na Skwerze Twardowskiego w Warszawie / Radek Pietruszka /PAP

Podczas spotkania w Warszawie z kandydatami Koalicji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Trzaskowski zaapelował do Polaków o udział w wyborach do europarlamentu. "Oczy całej Europy są zwrócone na nas. Wszyscy zadają sobie pytanie, czy będziemy w stanie wygrać z populizmem. Mam nadzieję, że 26 maja (...) Polacy wyrażą w tych wyborach swoje olbrzymie poparcie dla UE i wszystkich tych, którzy walczą o wartości UE pod sztandarem Koalicji Europejskiej" - zaznaczył.

"Wszyscy powinniśmy 26 maja pójść do urn i potraktować ten dzień jako możliwość wyrażenia naszej opinii na temat UE i przynależności do wartości" - dodał prezydent stolicy.

Zwrócił się z też apelem do młodych ludzi, "aby potraktowali zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego jako drugie referendum, żeby mogli wyrazić swój głos poparcia dla UE". "Trzeba wziąć sprawy w swoje ręce" - przekonywał.

Jak dodał, "są dzisiaj też tacy, którzy nie rozumieją tego, że gdyby nie było nas w UE, bylibyśmy w szarej strefie bezpieczeństwa". "Od wielu lat pokolenia Polaków walczyły o to, żebyśmy byli bezpieczni, żebyśmy byli w pierwszej lidze tych państw, które decydują o przyszłości Europy i tak dokładnie jest" - zaznaczył.

Według Trzaskowskiego, Polska powinna być otwarta i tolerancyjna dla wszystkich. "26 maja będziemy mieć wszyscy okazję, żeby wziąć sprawy w swoje ręce i wyrazić swój głos poparcia dla UE" - oświadczył.