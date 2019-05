Ulicami Warszawy przeszła Parada Schumanna

W sobotę ulicami Warszawy przeszła 20. Parada Schumana. W tym roku pod hasłem "Wybieramy Europę". Parada była częścią wydarzeń organizowanych w ramach obchodów Dnia Europy.

Zdjęcie Parada Schumana przeszła ulicami Warszawy / Radek Pietruszka /PAP

W paradzie wzięli udział uczniowie kilkudziesięciu szkół z całej Polski. Byli uczniowie z Gdyni, Kołobrzegu, Chrzanowa, Głogowa, Malborka, Sztumu. Nieśli ze sobą flagi Unii Europejskiej i Polski oraz hasła: "Mój głos, moja Europa", "Wspieramy Europę", "Europa is my home", "I want you to vote". Młodzież wznosiła okrzyki: "26 maja głosuj", "Zjednoczona Europa", " Chcemy Europy praworządnej, bezpiecznej, demokratycznej".



Paradę rozpoczął przewodniczący Rady Fundatorów Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Piotr Nowina-Konopka.

"Nasze decyzje mają nadzwyczajną wagę"

"Spotykamy się w tym miejscu po raz dwudziesty, za nami jest długa historia. Bardzo dobrze pamiętam te spotkania, zwłaszcza 16 lat temu, przy okazji referendum. Mieliśmy świadomość tego, że podejmujemy niezwykle ważną decyzję dla naszego kraju, dla nas samych, dla Polaków i innych narodów europejskich" - powiedział.

Konopka podkreślił, że teraz znowu nadszedł moment, "kiedy nasze decyzje mają nadzwyczajną wagę".

"Stoimy w tym miesiącu przed taką decyzją, której ciężar gatunkowy jest podobny do wydarzenia sprzed lat 16. Wtedy decydowaliśmy, czy Polska ma wejść do UE. Za dwa tygodnie trzeba będzie znowu zadecydować, czy ponawiamy naszą gotowość i czy dobrze rozumiemy, dlaczego miejsce Polski jest w Unii Europejskiej" - dodał.

Wspomniał też ważne osoby, które pomogły Polsce wejść do UE, w tym Tadeusza Mazowieckiego, Władysława Bartoszewskiego i głównego negocjatora wejścia Polski do UE Jana Kołakowskiego.

Zdjęcie Poseł PO-KO Marcin Święcicki (L), zastępca prezydenta Warszawy Paweł Rabiej (2L), były prezydent Aleksander Kwaśniewski (2P) wśród uczestników parady / Radek Pietruszka / PAP

Po odsłuchaniu hymnu Polski i "Ody do radości" o godz. 12.30 parada pod hasłem "Wybieramy Europę" ruszyła spod Miasteczka Schumana na rogu Miodowej i Krakowskiego Przedmieścia przez pl. Zamkowy, Senatorską, Moliera, Królewską i z powrotem do Miasteczka Schumana.

Wzięli w niej udział również przedstawiciele organizacji, które miały swoje stanowiska w miasteczku, m.in. Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Forum Ruchu Europejskiego, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i Fundacji Instytutu im. Władysława Bartoszewskiego.

W miasteczku odbywały się konkursy sprawdzające wiedzę o UE, gry edukacyjne i spotkania z ekspertami. Na koniec organizatorzy zaprosili na after party po paradzie, które odbędzie się wieczorem nad Wisłą.