Wysłuchanie Polski bez przedstawiciela rządu

Bez przedstawicieli rządu w Warszawie odbywa się wysłuchanie Polski na posiedzeniu komisji swobód obywatelskich Parlamentu Europejskiego.

Przewodniczący Claude Moraes poinformował na początku wysłuchania, że zaproszenie zostało wysłane do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, ale nie pojawił się on w europarlamencie. Nie wyznaczył też nikogo w zastępstwie.



Moraes powiedział, że podczas wrześniowej wizyty grupy deputowanych w Polsce również nie doszło do spotkania z ministrem sprawiedliwości.



Informując o wnioskach z wizyty, szef parlamentarnej komisji powiedział, że ma poważne wątpliwości co do reformy wymiaru sprawiedliwości. "Mogą one doprowadzić do sytuacji, że władza wykonawcza ma wpływ na skład i sposób funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, sądów powszechnych, Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego" - powiedział Claude Moraes.



Po nim głos zabrał wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans, który powiedział, że ocena Komisji nie zmieniła się i nadal uważa ona, iż istnieje systematyczne zagrożenie dla praworządności.



"(Polski rząd) oświadczył, że musi przeprowadzić zmiany legislacyjne, aby wdrożyć środki tymczasowe TSUE. Naszym zdaniem i zdaniem TSUE środki tymczasowe mogą być stosowane bezpośrednio" - powiedział wcześniej dziennikarzom Timmermans.

Jak tłumaczył, oznacza to, że prawo, do którego odnoszą się środki tymczasowej (przepisy ustawy o SN), nie powinno być dłużej stosowane. "Środki tymczasowe oznaczają, że sędziowie nie zostali odesłani na emeryturę i teraz powinni móc normalnie pracować w Sądzie Najwyższym".



"Jesteśmy społecznością prawa. Jeśli TSUE podejmuje decyzje, to do tych, do której się ona odnosi należy wdrożenie jej. (...) To, co zrobi teraz KE, zależy od faktycznej sytuacji, o tym zdecyduje KE, dziś nie mam w tej sprawie nic do powiedzenia" - oświadczył. Dodał, że decyzja może zostać ogłoszona na późniejszym etapie.



Po wystąpieniu Timmermansa głos zabiorą dyplomaci z Austrii i Rumunii - obecnej i przyszłej prezydencji.



Podczas ponad trzygodzinnego wysłuchania przewidziane są także wystąpienia między innymi przedstawicieli Komisji Weneckiej, Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa, rzecznika praw obywatelskich i ekspertów uniwersyteckich.