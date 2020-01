Ziobro po spotkaniu z Jourovą: Zaproponowałem kompromis

Zaproponowałem kompromis w ramach wyłaniania sędziów w Polsce - oświadczył minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro po spotkaniu z unijną komisarz ds. wartości i wiceszefową KE Verą Jourovą.

Zdjęcie Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro oraz podczas spotkania z wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej Vierą Jourovą w siedzibie MS w Warszawie /Mateusz Marek /PAP

Ziobro mówił na konferencji prasowej po spotkaniu, że przekazał Jourovej informacje na temat tego, jakie plany wobec sądownictwa miała w ostatnich latach Platforma Obywatelska.



"Pani komisarz Jourova dowiedziała się, że koleżanki i koledzy z Platformy upatrywali rozwiązania problemów w wyborze członków KRS przez Sejm" - mówił minister sprawiedliwości.



"Polski rząd nigdy nie zgodzi się na segregację państw UE"

Reklama

"Polski rząd nigdy nie zgodzi się na wprowadzenie segregacji państw UE, nie może być tak, że w jednych państwach KE zgadza się, aby sędziów wyłaniali pośrednio obywatele, a w innych mówiono, że nie wolno" - powiedział minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

"W geście dobrej woli zaproponowałem pani komisarz kompromis możliwy do przeprowadzenia w ramach wyłaniania sędziów w Polsce. Uznałem bowiem, że warto wyjść z taką inicjatywą i zadeklarowałem gotowość przekonywania kolegów i koleżanek z obozu rządzącego, by zastanowić się nad wypracowaniem nowego modelu wyłaniania sędziów" - powiedział ponadto minister sprawiedliwości.

Jak kontynuował "chodzi o przeniesienie wprost rozwiązań znanych bardzo dobrze w systemie europejskim, bo funkcjonujących w największym państwie europejskim, mianowicie w Niemczech". "Tam sędziów wybierają wyłącznie politycy, wyłącznie przedstawiciele Bundestagu i ministrów sprawiedliwości krajów landowych, więc jest to podział tak naprawdę pół na pół pomiędzy władzę wykonawczą, a władzę parlamentarną i tylko głos dwóch tych gremiów ma znaczenie przy decydowaniu, kto jest sędzią niemieckich sądów federalnych" - mówił szef MS.

"Zastrzegłem jednocześnie, że nie widzę możliwości powrotu do modelu korporacyjnego w jakimkolwiek kształcie, dlatego że był on szkodliwy, dysfunkcjonalny i oceniany krytycznie przez różne środowiska polityczne wcześniej" - dodał Ziobro.

Zobacz: Vera Jourova podsumowała serię spotkań w Warszawie. Co powiedziała?





Wójcik: Ziobro właśnie zaorał opozycję

"Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro właśnie zaorał opozycję, pokazując dokument, w którym Platforma chciała przed kilkoma laty wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa przez polityków! Co za hipokryzja opozycji. Co na to KE?" - skomentował wystąpienie Ziobry wiceszef MS Michał Wójcik.



Seria spotkań

Wiceszefowa Komisji Europejskiej Viera Jourova wcześniej podczas wizyty w Warszawie spotkała się m.in. z marszałek Sejmu Elżbietą Witek, marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim, wiceszefem MSZ Pawłem Jabłońskim oraz I prezes SN Małgorzątą Gersdorf.



Rozmowy dotyczyły reform sądownictwa w Polsce i praworządności.