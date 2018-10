​Źródła UE: Informacyjny punkt programu dotyczący Polski przeistoczył się w debatę

Punkt programu wtorkowego posiedzenia Rady ds. Ogólnych, zaplanowany jako informacja na temat bieżącej sytuacji w Polsce w kontekście praworządności, przeistoczył się w debatę, w której głos zabrało 11 państw członkowskich - podały PAP źródła unijne. "Sprawy w Polsce idą w gorszym kierunku" - powiedział wiceszef KE Frans Timmermans.

Zdjęcie Wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans /Pawel Wisniewski /East News

Przedstawiciele tych krajów wsparli wiceszefa Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa. Ten jeszcze przed rozpoczęciem obrad krytykował kontynuowanie przez rząd Polski zmian w Sądzie Najwyższym. Jak mówił we wtorek w Luksemburgu, takie postępowanie go martwi.

Dyplomaci relacjonowali, że tym razem głosu nie zabrał przedstawiciel Węgier. Natomiast Francja i Niemcy we wspólnym oświadczeniu, które stało się już tradycją podczas posiedzeń Rady ds. Ogólnych i dyskusji o Polsce, krytykowały najnowsze posunięcia Warszawy. Niewykluczone, że w przyszłym miesiącu odbędzie się kolejne wysłuchanie Polski, bo chce tego część stolic.

Kontrowersje wśród krajów członkowskich UE wywołało m.in. ubiegłotygodniowe powołanie kolejnych 27 osób na sędziów SN przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Wiceszef MSZ Konrad Szymański zapowiadał przed posiedzeniem, że chętnie przedstawi informacje bądź sprostuje nieścisłości w sprawie zmian w wymiarze sprawiedliwości w Polsce, "jeśli będzie taka konieczność".

Timmermans ponawia krytykę

"Sytuacja dotycząca praworządności w Polsce nie poprawiła się; przeciwnie pogorszyła się, a władze przyspieszyły proces zmian nominując sędziów do Sądu Najwyższego" - powiedział wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans po wtorkowym posiedzeniu Rady ds. Ogólnych.

Timmermans zapowiedział, że Rada ds. Ogólnych wróci do tego tematu jeszcze w tym roku. "Dziś niestety nie jestem optymistą i jestem zaniepokojony rozwojem wydarzeń" - oświadczył wiceszef Komisji Europejskiej.

Jak podkreślił, niepokoi go, że choć prosił o jasne stanowisko w tej sprawie, wciąż nie ma jasności, co do tego, czy polskie władze zastosują się do decyzji Trybunału Sprawiedliwości UE, dotyczącej zawieszenia funkcjonowania przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym.

