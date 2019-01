Źródło: Polska przekazała KE odpowiedź ws. ustawy o SN

Polska przekazała w czwartek Komisji Europejskiej odpowiedź w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym - poinformowało PAP źródło unijne.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /GEORGES GOBET /AFP

Do przesłania odpowiedzi Polskę zobowiązał Trybunał Sprawiedliwości UE w decyzji z 17 grudnia 2018 roku. W czwartek mija miesięczny termin przekazania informacji o tym, w jaki sposób Polska wykonuje decyzję Trybunału o zobowiązaniu do zawieszenia części przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym.

Reklama

Jak poinformowało PAP źródło unijne, w odpowiedzi przekazanej KE znajdują się informacje o przeprowadzonej przez polskie władze nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym.

Szymański: Skarga nie ma żadnych podstaw

"Skarga Komisji Europejskiej do Trybunału Sprawiedliwości UE po przyjęciu przez polski parlament (nowelizacji - PAP) ustawy o Sądzie Najwyższym nie ma żadnych materialnych podstaw; nie ma żadnego elementu kontrowersji między KE a Polską w tej sprawie, więc skarga nie ma żadnego umocowania" - powiedział dziennikarzom w Sejmie wiceszef MSZ Konrad Szymański.



"Formalnie rzecz biorąc KE może ten wniosek zachować, ale powstaje pytanie: po co?" - dodał.



Wiceszef MSZ przyznał jednocześnie, że orzeczenie TSUE w sprawie polskiego wymiaru sprawiedliwości miałoby "znaczenie instytucjonalne, ustrojowe dla UE", co - przypuszczalnie - stanowi po stronie Trybunału i Komisji "poważny argument, by czekać na to orzeczenie".



"Natomiast jeśli pytamy o podstawy, to tych podstaw dzisiaj po prostu nie ma, więc KE, pozostawiając tę skargę w Trybunale Sprawiedliwości, robi to absolutnie na własną odpowiedzialność, w związku z własnymi rachubami, które mogą być różnie oceniane" - zaznaczył Szymański.





Decyzja TSUE

TSUE podjął w październiku ub.r. decyzję o zastosowaniu tzw. środków tymczasowych i zawieszeniu stosowania przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym. W ten sposób przychylił się w pełni do wniosku KE w tej sprawie. Trybunał chciał m.in. przywrócenia wysłanych na emeryturę sędziów.



17 grudnia 2018 roku TSUE podtrzymał w ostatecznym orzeczeniu w sprawie środków tymczasowych swoją decyzję o zawieszeniu przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym.



W listopadzie ub.r. Sejm przyjął nowelizację ustawy o SN, przewidującą umożliwienie sędziom SN i Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy przeszli w stan spoczynku po osiągnięciu 65. roku życia, powrotu do pełnienia urzędu. 17 grudnia nowelę podpisał prezydent Andrzej Duda, a 31 grudnia - została ona ogłoszona w Dzienniku Ustaw. Zmienione przepisy obowiązują od 1 stycznia br.