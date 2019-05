Andrzej Duda dziękuje Polakom za "wielką odpowiedzialność"

"Frekwencja w wyborach do PE - fenomenalnie wysoka - pokazuje, że nasza demokracja się ugruntowuje, pokazuje też dojrzałość naszego społeczeństwa. Bardzo dziękuję Polakom za wielką odpowiedzialność, którą na siebie wzięli" - oświadczył w poniedziałek prezydent Andrzej Duda.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą //Łukasz Gągulski /PAP

Według danych Państwowej Komisji Wyborczej przeliczonych z 99,31 proc. obwodowych komisji w Polsce, PiS otrzymało 45,56 proc. głosów, Koalicja Europejska - 38,3 proc., a Wiosna - 6,04 proc. i tylko te trzy komitety uzyskają mandaty. Zgodnie z wynikiem dla 99,31 proc. komisji, średnia frekwencja dla całego kraju wyniosła 45,61 proc.

"Dziękuję, że mój apel o to, aby wziąć udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego, został wysłuchany. Ta frekwencja jest nieprawdopodobnie wysoka, jak do tej pory na wybory do PE w naszym kraju, jest fenomenalną wiadomością. Bardzo za to dziękuję" - podkreślił prezydent.

Jak zaznaczył, bardzo się cieszy z tak wysokiej frekwencji. "To pokazuje dojrzałość naszego społeczeństwa, to pokazuje, że nasza demokracja się rzeczywiście ugruntowuje, że ludzie rozumieją, jaka jest wartość i waga ich głosu. Bardzo, bardzo serdecznie za tę wielką odpowiedzialność, jaką wzięli na siebie ci, którzy poszli wczoraj do wyborów do PE. Dziękuję za tę mądrość, za wysłuchanie apeli, mojego przede wszystkim, aby iść i oddać ten głos" - wskazał prezydent.

"Jestem bardzo dumny z moich rodaków, że dali pokaz rozumienia dla demokratycznych procesów" - dodał.

Andrzej Duda pogratulował również wszystkim kandydatom, którzy zostali wybrani na europosłów. "Wszystkim im daję bardzo silną legitymację w tej przestrzeni europejskiej. Mogą z dumą wejść do budynków Parlamentu Europejskiego" - wskazał prezydent.