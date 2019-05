Bruksela: Spotkanie Tuska ze Schetyną. O czym rozmawiali?

O kampanii do PE, wynikach wyborów europejskich oraz miejscu Polski w UE w najbliższej przyszłości rozmawiali we wtorek w Brukseli: lider PO Grzegorz Schetyna i szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Według Schetyny jest szansa na to, by Polak objął ważne stanowisko w europarlamencie.

Zdjęcie Grzegorz Schetyna i Donald Tusk; zdj. ilustracyjne /Stanisław Kowalczuk /East News

Do spotkania obu polityków doszło do wtorek rano przy okazji posiedzenia władz Europejskiej Partii Ludowej przed wtorkowym szczytem Unii Europejskiej. Szczyt ma zapoczątkować dyskusję na temat obsady najważniejszych stanowisk w UE po wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Reklama

O rozmowie z liderem PO poinformował dziennikarzy w Brukseli Donald Tusk, który pozytywnie ocenił m.in. wynik Koalicji Europejskiej w niedzielnych eurowyborach. Wyraził też uznanie dla wysiłku organizacyjnego Schetyny przed wyborami do PE.

Schetyna: Ważne nowe rozdanie

Schetyna powiedział PAP, że rozmowa z Tuskiem dotyczyła głównie podsumowania kampanii do europarlamentu oraz wyników niedzielnych wyborów. "Bardzo ważne będzie to nowe rozdanie w Europie, by wskazać kandydata na przewodniczącego Komisji Europejskiej, kierownictwa we frakcji EPL w Parlamencie Europejskim" - podkreślił lider PO.

Poinformował, że z Tuskiem ma spotkać się również przy okazji obchodów 30. rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów 4 czerwca 1989 roku. "Będziemy się widzieć 4 czerwca i wtedy będziemy mogli spokojnie rozmawiać. A na razie wszystko to, co w polityce europejskiej jest najważniejsze - podsumować kampanię wyborczą, wyniki wyborów i zastanowić się jak najlepiej można zorganizować miejsce Polski w PE, bo PiS będzie w głębokiej opozycji, w ugrupowaniu populistycznym" - zaznaczył Schetyna. "To na naszej głowie - Platformy i PSL będzie zadbanie o polskie miejsce w Unii" - dodał.

Schetyna, pytany czy któryś z polskich europosłów, członków EPL, ma szansę na jakieś ważne unijne stanowisko, odparł: "tak, rozmawiamy o tym". "Ale najpierw trzeba obsadzić stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej, później szefowie grup, delegacji. To wszystko jest elementem tych ustaleń" - powiedział.

"Wszyscy są pod wrażeniem"

Szef PO przekazał PAP, że w Brukseli miał też okazję rozmawiać z liderami Europejskiej Partii Ludowej - kandydatem EPL na nowego szefa Komisji Europejskiej Manfredem Weberem oraz przewodniczącym EPL Josephem Daulem.

"Wszyscy są pod wrażeniem, bo my dajemy Europejskiej Partii Ludowej 17 mandatów EPL - to jest druga, pod względem większości, delegacja po Niemcach, przed Hiszpanami. To jest bardzo budujące i oznacza, że będziemy mieli wpływ na rozdział stanowisk, parytetów" - podkreślił Schetyna.

Wybory do PE. Mandaty w poszczególnych okręgach 1 13 - Autor zdjęcia: Źródło: INTERIA.PL 13

W wyborach do Parlamentu Europejskiego PiS uzyskało 45,38 proc. głosów, Koalicja Europejska - 38,47 proc., Wiosna - 6,06 proc. (pozostałe komitety wyborcze nie przekroczyły progu wyborczego). PiS zdobyło 27 mandatów, Koalicja Europejska - 22, a Wiosna - 3. W ramach Koalicji mandaty w europarlamencie uzyskało 14 przedstawicieli PO, pięciu SLD i trzech PSL.

Nowi europosłowie Platformy i PSL (w sumie 17) mają dołączyć do frakcji EPL w PE, a ci z rekomendacji SLD - do grupy Socjalistów i Demokratów.

W związku z zakończonymi wyborami do Parlamentu Europejskiego w najbliższych miesiącach Unia będzie musiała obsadzić kilka ważnych stanowisk, w tym szefów: Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Banku Centralnego, a także wysokiego przedstawiciela UE ds. międzynarodowych, potocznie nazywanego szefem unijnej dyplomacji.

Według najnowszej prognozy europarlamentu, EPL otrzyma w nowej kadencji 177 mandatów, Socjaliści i Demokraci - 149, liberałowie -107, a Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy (to grupa polityczna, do której należy PiS) - 62.