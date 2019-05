"Zwycięstwo PiS-u to jest dwa razy K plus P: kiełbasa i Kościół plus propaganda" - stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM były premier Leszek Miller. "Rozdawanie każdemu, bez względu na jego sytuację materialną i bez żadnych kryteriów pokazujących sytuację ekonomiczną danej rodziny, to nie jest inwestycja w przyszłość" - dodał.

Marcin Zaborski: W naszym studiu w Poznaniu były premier, nowy eurodeputowany Koalicji Europejskiej z Wielkopolski - Leszek Miller. Zamieszka pan teraz w Poznaniu?

Leszek Miller: - Zamieszkam przede wszystkim w Brukseli, a w Poznaniu będę oczywiście bardzo często.

Tuż przed wyborami pisał pan tak: To już koniec, koniec kampanii wyborczej i koniec mitu, że PiS-u nie ima się żadne zło tego świata. Chyba słabo zna się pan na mitologii.

- Dalej tak uważam, bowiem czynniki, które spowodowały wygraną PiS-u, należą do innej kategorii.

Siedem punktów przewagi nad Koalicją Europejską. Do tego Koalicja zebrała kilka miejsc w europarlamencie mniej niż Platforma, SLD i PSL, kiedy pięć lat temu startowały osobno.

- To jest oczywiście sukces Prawa i Sprawiedliwości. Nie ma co malować na różowo rzeczywistości. To jest chyba najlepszy wynik, jak PiS uzyskał. Teraz przyjdzie czas na analizę, żeby odpowiedzieć na pytanie: jak to się stało.

Już teraz Marek Sawicki z PSL mówi, że to jest sygnał, że do jesiennych wyborów nie można iść w koncepcji anty-PiS-u, tylko trzeba iść w koncepcji dobrych propozycji programowych. Chyba jaśniej się nie da. Za słabo postawiliście na program. Za dużo mówiliście o Prawie i Sprawiedliwości.

- Nie, nie uważam, przecież Koalicja Europejska miała jasną deklarację, 10-punktową, wiele mówiono o propozycjach pozytywnych, natomiast PiS-owi się udało zamienić debatę o Unii Europejskiej w debatę o sytuacji w kraju. To jest, jak sądzę, główny powód tego sukcesu.

100 miliardów złotych Grzegorza Schetyny przegrało z "Piątką PiS-u". Pieniądze w portfelu, konkretne, bardziej przekonują niż obietnice na przyszłość, które nie wiadomo, czy się spełnią?

- Oczywiście, że pieniądze w portfelu zawsze bardziej przekonują. Ja zresztą uważam, tu się posłużę takimi modnymi skrótami, że zwycięstwo PiS-u to jest "Dwa razy K plus P", czyli kiełbasa i Kościół plus propaganda.

To politycy PiS-u odpowiedzą, że to jest dowód słuszności polityki, którą uprawiają, i że to nie kiełbasa, tylko inwestycje, na przykład inwestycje w młodych ludzi.

- Rozdawanie każdemu, bez względu na jego sytuację materialną i bez żadnych kryteriów wykazujących sytuację ekonomiczną danej rodziny, to nie jest inwestycja w przyszłość.

Będzie pan namawiał, żeby to "małżeństwo z rozsądku", jakim jest Koalicja Europejska, trwało jeszcze do jesieni? I żebyście do Sejmu szli razem, jako zjednoczona opozycja?

- Ja tutaj nie mam nic do powiedzenia, dlatego, że te decyzje muszą być podjęte przez liderów ugrupowań, które złożyły się na Koalicję Europejską.

A umiałby pan przekonać, na przykład Roberta Biedronia, żeby do Sejmu szedł razem z Koalicją Europejską?

- Robert Biedroń odniósł największą klęskę, jaka go do tej pory spotkała i nie sądzę, żeby ktoś go brał poważnie pod uwagę.

Pytanie tylko: Jeśli nawet Robert Biedroń z Koalicją Europejską, to jak pogodzić programy, które w Koalicji są dzisiaj i byłyby jeszcze, gdyby ją poszerzyć. Bo w wyborach parlamentarnych trudno będzie powiedzieć, że "to już nas nie dotyczy, to są wybory europejskie, inne tematy, inne problemy". Tutaj trzeba ułożyć wspólny program.

- Oczywiście. I to będzie o wiele trudniejsze niż wspólny program do Parlamentu Europejskiego, bo jeżeli chodzi o wizję Europy, wizję przyszłości Unii Europejskiej, to nie było żadnych różnic między ugrupowaniami, które wchodziły w skład Koalicji Europejskiej, ale zgadzam się z panem, że jeśli chodzi o program w wyborach do Sejmu i Senatu, wspólny program, to będzie to zadanie o wiele trudniejsze.

Wyobraża pan sobie, że na czele zjednoczonej opozycji przed wyborami jesiennymi stanie ktoś inny niż Grzegorz Schetyna?

- To jest kwestia decyzji Platformy Obywatelskiej. Dla mnie rzeczą całkowicie naturalną jest to, że szefem takiej koalicji powinien być szef największego opozycyjnego ugrupowania

Tak, ten szef przed wyborami mówił tak w "Polska The Times": "Jeśli frekwencja będzie ponad 40 proc., to wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, ze wygramy te wybory". Frekwencja: 45 proc., Koalicja Europejska nie wygrywa tych wyborów.

- Okazało się, że nie jest prawdziwa teza, iż wysoka frekwencja działa na niekorzyść PiS-u. To jest jedna z tez, która została sfalsyfikowana tych wyborach.

A czy jako europoseł Koalicji Europejskiej będzie pan cokolwiek z Grzegorzem Schetyną konsultował? Czy teraz jest to tak, że każdy idzie swoją drogą, byli politycy SLD czy politycy PSL idą w swoją stronę w Parlamencie Europejskim.

- Będę konsultował różne rzeczy z kierownictwem mojego ugrupowania w Parlamencie Europejskim. Wejdę wraz z moimi kolegami z SLD do frakcji Socjalistów i Demokratów. To będzie nasza polityczna rodzina, z którą będzie się uzgadniać różne stanowiska.

A założy pan klub byłych premierów w Brukseli? Bo to już całkiem pokaźna grupa.

- Nie, nie mam takiego zamiaru.

Nie będzie spotkań w gronie: Beata Szydło, Ewa Kopacz, Marek Belka, Włodzimierz Cimoszewicz, Jerzy Buzek i Leszek Miller?

- A po co miałyby być takie spotkania? W jakim celu?

Żeby dzielić się doświadczeniami.

- Wszyscy mamy doświadczenia i każdy będzie je na własny użytek pożytkował, chyba że ma pan na myśli jakieś spotkania towarzyskie, to proszę bardzo.

Widziałem w kampanii wyborczej, że polubił pan rogale marcińskie, taki wielkopolski przysmak. Proszę na nie uważać i na "szneki z glancem" też, bo smaczne, ale bardzo zdradliwe.

- Pan tutaj przedstawia mi przed oczyma różne bardzo słodkie rzeczy. Rzeczywiście, rogale marcińskie to smakowitość, ale trzeba uważać, bo kalorie lecą.

