Według najnowszej prognozy europarlamentu, EPL otrzyma 177 mandatów, Socjaliści i Demokraci - 149, liberałowie -107, a Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy - 62. W porównaniu z poniedziałkowymi projekcjami kilka miejsc stracili chadecy i liberałowie, a kilka zyskali socjaliści i konserwatyści.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Bartosz Krupa /East News

Nie zmieniła się prognoza dla Zielonych - mają mieć 69 miejsc.

Reklama

Wyniki, które są aktualizowane na bieżąco przez PE , potwierdzają, że chadecy i socjaliści nie mają wspólnie większości w PE.

Frekwencja w całej UE wyniosła 50,95 proc. - była najwyższa od 20 lat.

Najwięcej miejsc w porównaniu do kończącej się stracili chadecy i socjaliści.

W skali całego PE zyskują liberałowie, na czele których w europarlamencie stoi Guy Verhofstadt. Obecnie mają oni 69 europosłów, a według prognozy PE w nowej kadencji, dzięki sojuszowi z ugrupowaniem prezydenta Francji Emmanuela Macrona, a także liberałami m.in. z Rumunii mają mieć 107 mandatów.

Zieloni mają być czwartą siłą w PE z 69 miejscami. Dotąd reprezentowało ich 52 europosłów.

W poniedziałek PE prognozował, że Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy (EKR), do których należy Prawo i Sprawiedliwość, będą mieli 59 miejsc. We wtorek ta prognoza zwiększyła się do 62 miejsc. W kończącej się kadencji EKR miał 77 europosłów.

Stracić ma też Zjednoczona Lewica Europejska - Nordycka Zielona Lewica (GUE/NGL). Ma mieć 39 parlamentarzystów, a w tej kadencji było ich 52.

Dwie antyeuropejskie grupy Europa Narodów i Wolności (ENF) oraz Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej (EFDD), mają mieć w sumie 112 eurodeputowanych, czyli blisko 15 proc. mandatów. Ta pierwsza - 58, a ta druga - 54.