Prawo i Sprawiedliwość w niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego zdobyło największe procentowe poparcie w historii ogólnopolskich wyborów partyjnych po roku 1989. W przypadku wyborów do PE to także największe poparcie w ujęciu liczbowym.

Zdjęcie Jarosław Kaczyński /Piotr Molecki /East News

W ujęciu procentowym, Prawo i Sprawiedliwość - z poparciem 45,38 proc. - uzyskał najlepszy wynik we wszystkich wyborach ogólnopolskich po roku 1989. Jest to wyższy procentowo wynik, niż zwycięstwo PiS w wyborach parlamentarnych z roku 2015 (wtedy było to 37,58 proc. głosów).

Do tej pory największe procentowe poparcie uzyskała Platforma Obywatelska w wyborach do Parlamentu Europejskiego w roku 2009 - 44,43 proc., a także ta sama PO w przedterminowych wyborach parlamentarnych w 2007 r. - 41,51 proc. Trzecie pod względem poziomu poparcie miał komitet SLD-UP w wyborach parlamentarnych w 2001 r - 41,04 proc.

Z kolei najniższe poparcie dla zwycięskiej partii uzyskała Unia Demokratyczna w 1991 r. - 12,32 proc. (wtedy nie obowiązywał jeszcze 5-proc. próg wyborczy), SLD w 1993 r. - 20,41 proc., a także PiS w 2005 r. - 26,99 proc. głosów.

W porównaniu do innych wyborów do Parlamentu Europejskiego, niedzielny wynik PiS jest rekordowy także liczbowo, z uwagi na niespotykanie wysoką jak na te wybory frekwencję - 45,68 proc. W wyborach do PE w 2009 r., gdy Platformę poparło 44 proc. głosujących, frekwencja wyniosła 24,53 proc.