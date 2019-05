Rozstrzygający bój o przyszłość naszej ojczyzny odbędzie się na jesieni i musimy też zwyciężyć, i to jeszcze bardziej zwyciężyć niż teraz - mówił w niedzielę po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów do PE prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Zdjęcie Jarosław Kaczyński / Jakub Kamiński /PAP

Według Ipsos w wyborach do PE PiS uzyskał 42,4 proc. głosów; Koalicja Europejska - 39,1 proc.; Wiosna - 6,6 proc.; Konfederacja - 6,1 proc. Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Ipsos: PiS obejmie 24 mandaty; Koalicja Europejska - 22 ; Wiosna Roberta Biedronia - 3; Konfederacja - 3 mandaty.

Zdjęcie Sondażowe wyniki wyborów do PE / IPSOS / INTERIA.PL

Kaczyński: Jesienią rozstrzygający bój

Reklama

Prezes PiS dziękował szefowi sztabu partii europosłowi Tomaszowi Porębie, doradcom i socjologom.

"Dzisiaj jest bardzo ważny dzień, trzeba go docenić, docenić także autonomiczną wartość naszego zwycięstwa w tych wyborach. Przed naszymi europarlamentarzystami ogromne zadanie, ale trzeba też pamiętać, że rozstrzygający bój o przyszłość naszej ojczyzny odbędzie się na jesieni i musimy też zwyciężyć, i to jeszcze bardziej zwyciężyć, niż teraz. To jest ogromne wyzwanie i musimy mu podołać" - oświadczył Kaczyński.



"Wygraliśmy, ale wygraliśmy w takim stosunku, który musi nas skłaniać do jednego - do bardzo ciężkiej pracy przed wyborami parlamentarnymi" - mówił lider PiS podczas wieczoru wyborczego.

Kaczyński podkreślił, że premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Beata Szydło, to "dwie osoby, które wzięły na siebie ogromną część ciężaru tej kampanii".



"My jesteśmy gwarancją polskiej suwerenności"

Kaczyński dziękował wszystkim, którzy wzięli udział w wyborach i w szczególności wyborcom PiS, którzy - jak mówił - poparli działania rządu i perspektywę kontynuacji polityki PiS.

"To co prawda z punktu widzenia władzy w Polsce tylko zapowiedź, ale dobra zapowiedź, ale jeszcze raz powtarzam - osiągnęliśmy bardzo dużo, ale to za mało, za mało, za mało - tak się zaczyna poemat pewnego poety wybitnego, nawet wielkiego, chociaż nie naszych poglądów i to ja też muszę tutaj powtórzyć, po prostu dlatego, że musimy uzyskać więcej" - powiedział prezes PiS.

"Tu niektórzy są tak entuzjastycznie nastawieni, że mówią o większości konstytucyjnej, ale my musimy po prostu zdobyć zwykłą większość" - oświadczył Kaczyński.



"Chciałem powtórzyć, że to wszystko, co bardzo wielu Polaków boli, co szczególnie ostatnio było podnoszone, to wszystko, co jest traktowane jako zagrożenie, nie zostanie zrealizowane, nie stanie się, jeśli przy władzy będzie Prawo i Sprawiedliwość" - podkreślił Kaczyński po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów, które dają PiS-owi zwycięstwo.

"My jesteśmy gwarancją polskiej suwerenności, polskiej niezależności i polskiej drogi do przodu, w górę" - oświadczył prezes PiS.



Morawiecki: Historyczny wynik PiS

Według sondażu Ipsos: PiS uzyskał 24 mandaty; Koalicja Europejska - 22 ; Wiosna Roberta Biedronia - 3; Konfederacja - 3 mandaty.

"Historyczny wynik @pisorgpl w wyborach do Europarlamentu i piąte zwycięstwo z rzędu są najlepszym dowodem, że Polacy chcą dobrej zmiany nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Dziękuję kandydatom i wolontariuszom, bez których nie byłoby tej wygranej. Zrobiliśmy to!" - napisał na Twitterze premier.



Kopcińska: Sukces i preludium do wyborów parlamentarnych

"Dziękuję wszystkim Polakom, którzy w tym dniu poszli do wyborów i oddali swój, głos, a przede wszystkim tym, którzy głosowali na PiS. PiS, Zjednoczona Prawica szła do wyborów z programem, który napisali Polacy. My po prostu słuchamy Polaków i realizujemy zobowiązania, do których oni, rodacy, nas zobowiązują"- powiedziała w niedzielę rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska.



Jak dodała, PiS "ma plan dla polskiego rolnika, plan jak poprawić życie mieszkańców małych i dużych miast". "To zobowiązanie, z którego będziemy się wywiązywać" - zaznaczyła.

Kopcińska zaznaczyła, że "każdy sukces cieszy, a zwłaszcza ten". Jak oceniła rzeczniczka rządu, wynik w wyborach do PE "to preludium do jesiennych wyborów do parlamentu, gdy Polacy znowu będą wybierali jak będzie wyglądał ich kraj".