Kim są nowi spindoktorzy Prawa i Sprawiedliwości? "Polityka" pochyla się nad sylwetkami sześciorga specjalistów, którzy odpowiadają za skuteczność kampanii partii rządzącej.

Zdjęcie Tomasz Poręba /Artur Zawadzki /Reporter

Jak relacjonuje "Polityka", sztab PiS przez wiele tygodni zbierał się każdego dnia o poranku w siedzibie partii przy ul. Nowogrodzkiej, by wytyczać ścieżki kampanii. Strategia wypracowana przez tę grupę okazała się skuteczna, co udowodniły wyniki niedzielnych wyborów. Kto wchodzi w skład grupy?

Szef sztabu PiS Tomasz Poręba

To jedyna oficjalnie zaprezentowana przez prezesa partii osoba ze sztabu. Szef kampanii, jak pisze "Polityka", to "zabójca o twarzy dziecka" - skuteczny i nastawiony na cel.

Jako europoseł mijającej kadencji (został również wybrany ponownie - przyp. red.) uchodził w Brukseli za "ucho prezesa". Jak dowiaduje się w PiS "Polityka", Poręba jest niezwykle lojalny wobec prezesa Kaczyńskiego i sprawnie organizuje pracę sztabu.

Piotr Agatowski

"Polityka" wymienia także nazwisko Piotra Agatowskiego, który odpowiada za badania opinii. To właściciel firmy PA Marketing Group, którego do pracy dla partii ściągnął kilka lat temu Andrzej Duda - czytamy.

"Piotr Agatowski zajmuje się przede wszystkim badaniami jakościowymi, tzw. fokusami" - podaje "Polityka" wskazując, że pozwala sobie przy tym na formułowanie krytycznych opinii o funkcjonowaniu partii.

Anna Plakwicz i Piotr Matczuk

Anna Plakwicz i Piotr Matczuk - to znany duet piarowców. Ich zadaniem jest dbałość o wizerunek partii i zapobieganie wpadkom.

Jak jednak przypomina "Polityka" przed laty duet ten stał się przyczyną drobnego kryzysu PiS. Wówczas założyli oni spółkę Solvere, zasiadając na posadach rządowych, co zostało wytknięte partii. Odpowiadali również za kontrowersyjną kampanię "Sprawiedliwe sądy".

W marcu 2018 r. Plakwicz i Matczuk wrócili do KPRM i odpowiadali za wizerunek rządu, by w listopadzie z tego zrezygnować. Byli autorami antyuchodźczego spotu, który wywołał oburzenie.

Krzysztof Sobolewski

Jak informuje "Polityka", Krzysztof Sobolewski odpowiada za struktury. Jest on przewodniczącym Komitetu Wykonawczego PiS, co upoważnia go do mobilizowania działaczy w terenie. Jak podkreśla "Polityka" - jest to jeden z najważniejszych sztabowców.

Radosław Fogiel

Ostatni na liście jest Radosław Fogiel - specjalista od kampanii w internecie. Fogiel od kilku lat jest dyrektorem biura poselskiego Kaczyńskiego, a od 2014 r. radnym mazowieckiego sejmiku.

Jak dodaje "Polityka" w kampanię mocno był również zaangażowany Michał Dworczyk - szef kancelarii premiera. Jego działania były szczególnie widoczne w internecie - czytamy.