Wrocław: Członek komisji wyborczej odwołany. Ukrył karty do głosowania

W jednej z obwodowych komisji wyborczych we Wrocławiu, jej członek w trakcie stemplowania kart do głosowania ukrył cztery z nich w kieszeni. Decyzją komisarza wyborczego we Wrocławiu odwołano go ze składu komisji - poinformowała PAP Magdalena Kaszuba z delegatury KBW we Wrocławiu.

Jak przekazała PAP Magdalena Kaszuba z delegatury KBW we Wrocławiu, w jednej z obwodowych komisji wyborczych we Wrocławiu mąż zaufania zauważył, że w trakcie stemplowania kart do głosowania członek komisji wyborczej schował w kieszeni cztery karty.



Komisja, w której doszło do incydentu znajduje się w Szkole Podstawowej nr 71 przy ul. Podwale we Wrocławiu.

Na konferencji prasowej Państwowej Komisji Wyborczej poinformowano, że mężczyzna, po interwencji męża zaufania, karty te wyjął i odłożył na stół. Okazało się, że nie były one ostemplowane.

"Od razu po otrzymaniu tej informacji komisarz wyborczy we Wrocławiu podjął decyzję o odwołaniu tego członka komisji" - przekazała Kaszuba. Dodała, że o zdarzeniu natychmiast została też poinformowana policja.