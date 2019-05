Obywatele Unii Europejskiej wybierają Parlament Europejski. Polacy wskażą dziś 52 europosłów, których wyłonią spośród 866 kandydatów. Głosowanie trwa do godz. 21:00. Jak wynika z danych PKW, o godz. 17:00 32,51 proc. uprawnionych do głosowania w Polsce poszło do urn. Z kolei w 27 krajach UE (bez W. Brytanii) przed godz. 20:00 frekwencja wynosiła blisko 51 proc. To najwięcej od 20 lat. Zapraszamy do wyborczej relacji na żywo.

Zdjęcie Głosowanie w lokalu wyborczym w gminie Krzywcza na Podkarpaciu /Darek Delmanowicz /PAP

Lokalne wyborcze zostaną zamknięte o godz. 21:00. Po tej godzinie zostanie zniesiona cisza wyborcza i poznamy sondażowe wyniki exit poll.



Wrocław: Członek komisji wyborczej, który ukrył karty do głosowania został odwołany z jej składu. Więcej TUTAJ .



Sondaż w Hiszpanii: Wygrywa Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza (PSOE), uzyskując 18 mandatów (dotychczas miała 14). Prawicowa partia Vox pierwszy raz wprowadzi swoich przedstawicieli do PE: 4-5 mandatów. Liberalna partia Ciudadanos (Obywatele): 8 mandatów (dotychczas 2), konserwatywna Partia Ludowa (PP): 11-12 mandatów (dotychczas 16).



Exit poll w Chorwacji: Rządząca Chorwacka Wspólnota Demokratyczna (HDZ) poniosła straty, ale uzyskała najlepszy rezultat - 23,43 proc. Socjaldemokratyczna Partia Chorwacji: 18,4 proc.

Exit poll we Francji: Partia Marine Le Pen wyprzedza w wyborach partię prezydencką LREM.

Frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego dla 27 krajów (bez Wielkiej Brytanii) wyniosła blisko 51 proc. przed godz. 20. To najwięcej od 20 lat - podał w niedzielę w Brukseli rzecznik PE Jaume Duch. Nie we wszystkich krajach głosowanie się zakończyło, dlatego ostateczny wynik może być jeszcze wyższy. W Wielkiej Brytanii, która szykuje się do wyjścia z UE spodziewana frekwencja będzie jednak zaniżać średnią.

Ostatni raz frekwencja w eurowyborach przekroczyła 50 proc. w 1994 roku. W 2014 r. wynosiła 43,09 proc.

PE: frekwencja wyborcza dla 27 krajów UE, bez W. Brytanii, wyniosła 51 proc.

Przypominamy, że w Polsce wybieramy 52 europosłów, ale na razie mandat obejmie 51. "Poseł widmo", czyli pięćdziesiąty drugi eurodeputowany zacznie pełnić swoją funkcję dopiero wtedy, gdy Wielka Brytania wystąpi z Unii Europejskiej. Szczegóły wyjaśnia nasz dziennikarz Łukasz Szpyrka TUTAJ .

W tegorocznych wyborach nowy skład europarlamentu wybiera 420 mln ludzi. Obywatele 21 państw Unii głosują dzisiaj - w siedmiu krajach Europejczycy już poszli do urn. Zdaniem ekspertów, Europa zdryfuje nieco na prawo, a obóz liberałów jest pod presją. Więcej w artykule Deutsche Welle .

Sondaże w Austrii: Wyraźnie prowadzi Austriacka Partia Ludowa (OeVP) kanclerza Sebastiana Kurza. Druga opozycyjna Socjaldemokratyczna Partia Austrii (SPOe); Austriacka Partia Wolności (FPOe) jest na trzecim miejscu.

Incydent we Wrocławiu: zastępca przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej ukrył w kieszeni cztery karty do głosowania. Zauważył to mąż zaufania. "Po interwencji męża zaufania karty te wyjął, odłożył na stół. Okazało się, że nie były one ostemplowane" - poinformowała PKW.

PKW do godz. 14:30 odnotowała 67 przypadków naruszenia prawa wyborczego. Najwięcej z nich dotyczyło usuwania lub uszkadzania ogłoszeń oraz agitacji.

Polacy głosują za granicą - W Paryżu długa kolejna przed polskim konsulatem, do tamtejszej komisji zapisało się ponad 2 tys. osób. Z kolei w Belgii zarejestrowało się ponad 6 tys., utworzono trzy obwody do głosowania dla Polaków - dwa w Brukseli: w ambasadzie i konsulacie oraz jeden w Antwerpii. Natomiast uczestnicy polskiej wyprawy na Nanda Devi East zagłosowali w ambasadzie w Indiach.

Exit poll w Grecji: Główna partia opozycyjna Nowa Demokracja (ND): od 32 do 36 proc. głosów. Rządząca lewicowa Syriza: od 25 do 29 proc. wyborców. Trzeci socjaliści z Ruchu na rzecz Zmiany (Kinal): 7-9 proc. Neonazistowski Złoty Świt i Komunistyczna Partia Grecji (KKE): 5-7 proc.

Exit poll w Niemczech: Blok partii chadeckich CDU/CSU z najwyższym poparciem: 28 proc. Na drugim miejscu znaleźli się Zieloni: 22 proc. Dalej SPD: 15,5 proc. Narodowo-konserwatywna Alternatywa dla Niemiec (AfD): 10,5 proc. głosów. Postkomunistyczna partia Lewica: 5,5 proc. Niemców, tyle samo dla liberalnej FDP.

Do udziału w głosowaniu w Polsce uprawnionych jest 29 mln 994 tys. 623 wyborców. Wybory odbywają się w 27 286 obwodach głosowania. Jak wynika z danych Państwowej Komisji Wyborczej, o godz. 17:00 frekwencja wyniosła 32,51 proc. To niemal dwa razy więcej niż pięć lat temu. Więcej TUTAJ .