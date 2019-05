- Zrobiliśmy wielki krok, razem zbudowaliśmy Koalicję Europejską, zjednoczyliśmy opozycję - to jest nasz wielki sukces; ale wiemy, że to jest dopiero początek drogi - mówił w niedzielę lider PO Grzegorz Schetyna po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów do PE. "Każdy europarlamentarzysta z list Koalicji Europejskiej jest za silną Polską w Unii Europejskiej" - powiedział lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Zdjęcie Sztab Koalicji Europejskiej / Radek Pietruszka /PAP

Według Ipsos w wyborach do PE PiS uzyskał 42,4 proc. głosów; Koalicja Europejska - 39,1 proc.; Wiosna - 6,6 proc.; Konfederacja - 6,1 proc. Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Ipsos: PiS obejmie 24 mandaty; Koalicja Europejska - 22 ; Wiosna Roberta Biedronia - 3; Konfederacja - 3 mandaty.

Zdjęcie Sondażowe wyniki wyborów do PE / IPSOS / INTERIA.PL

Schetyna: To początek drogi

Reklama

"Wiemy, że wszystko jest przed nami. Zrobiliśmy wielki krok, wspólnie, razem - zbudowaliśmy Koalicję Europejską i to jest nasz wielki sukces" - oświadczył Schetyna. "Zjednoczyliśmy opozycję" - dodał. "Ale wiemy, że to jest dopiero początek drogi" - zaznaczył lider PO.

Dziękował też Polkom i Polakom, którzy oddali swój głos na Koalicję. "Blisko 7 mln głosów oddanych na Koalicję Europejską to jest wielki sukces" - podkreślił Schetyna.

"Chcę powiedzieć, że to jest początek drogi, że jesteśmy coraz bliżej (...) musimy być wszyscy razem, wtedy w październiku wygramy i to jest nasz cel, i to jest nasza obietnica" - mówił Schetyna. "Pokazaliśmy, że możemy i chcemy być razem i to jest klucz do zwycięstwa w październiku" - dodał.

Lider PO przypomniał też, że znane są jak na razie sondażowe dane, a na dokładne wyniki trzeba jeszcze poczekać. Ocenił, że Koalicja Europejska uzyskała "dobry wynik".

Schetyna dziękował też PSL, SLD, Nowoczesnej, Zielonym i Inicjatywie Polskiej za wspólną kampanię wyborczą.

Kosiniak-Kamysz: Każdy europarlamentarzysta z list KE jest za silną Polską w UE

Zdjęcie Władysław Kosiniak-Kamysz / Radek Pietruszka / PAP

"Jutro będziemy poznawać te pierwsze wyniki, będziemy widzieć kto wchodzi do europarlamentu. Ale jednego możemy być pewni - każdy europarlamentarzysta z list Koalicji Europejskiej jest za silną Polską w Unii Europejskiej. I to jest stuprocentowa gwarancja. To jest wielki wybór. I Polacy w znakomitej większości dokonali wielkiego wyboru, dobrego wyboru" - powiedział lider PSL.

Podkreślił, że jak mówił wcześniej Grzegorz Schetyna, każdy z nich tutaj był równy, pomimo że partie są różnej wielkości. "Ale wszyscy byliśmy bardzo podmiotowo traktowani, wzajemnie z wielkim szacunkiem. Podziękujmy jeszcze raz tym wszystkim, którzy potrafili rozmawiać, potrafili się zjednoczyć" - zaznaczył Kosiniak-Kamysz.

Jak dodał dla niego w czasie tej kampanii wydarzył się najszczęśliwszy moment - urodziła się jego córka Zosia.

Miller: Dwa mandaty to nie jest dużo, to się jeszcze może zmienić

Byli premierzy Ewa Kopacz (PO) i Leszek Miller (SLD): "jedynka" i "dwójka" na liście Koalicji Europejskiej do PE w Wielkopolsce - według sondaży - zdobyli mandaty europosłów.

"Dwa mandaty to nie jest dużo, to się jeszcze może zmienić. Tym bardziej, że zawsze w ostatnich godzinach to elektorat proeuropejski, demokratyczny idzie do urn. Prawdopodobnie te wyniki sondażowe nie wszystkie jeszcze postawy wyborcze uwzględniają" - podkreślił w Poznaniu Miller po ogłoszeniu sondażowych wyników.

Miller podziękował mieszkańcom Wielkopolski za "życzliwość, sympatię, pomoc i przekonanie, że Polska jest naszą ojczyzną, a Europa naszym wspólnym, bezpiecznym domem".

B. premier zaznaczył, że bez względu na to, kto został wybrany z Wielkopolski, "każdy kto dostąpił tego zaszczytu będzie się starał, żeby Wielkopolska była dobrze w Parlamencie Europejskim reprezentowana, żeby jak najwięcej i korzyści finansowych, i intelektualnych spływało tu do Wielkopolski".

"Dziękujemy wszystkim za poparcie i dziękuje też swoim koleżankom i kolegom z listy. Konkurowaliśmy, ale bez zapiekłości, panowała koleżeńska atmosfera i to był wzór dobrej współpracy" - powiedział polityk SLD.

Kopacz: Potrafiliśmy stworzyć koalicję

"Dziękuję przede wszystkim mieszkańcom Wielkopolski. Dziękuję wam, że tak licznie poszliście do urn wyborczych, bo myślę, że będziemy mieli jedną z lepszych frekwencji. Dziękuję również za wiarę w to, że ludzie na tej liście będą was godnie reprezentować. Pokazaliście swoje przywiązanie do Unii Europejskiej, przywiązanie do wartości UE i za to serdecznie z całego serca wam dziękujemy" - powiedziała w niedzielę wieczorem w Poznaniu była premier Ewa Kopacz.

Jak dodała, "ci, którzy tworzą Koalicję Europejską dokładnie wiedzą, że ten wynik, który w tej chwili ogłoszono, oczywiście wstępny wynik, to jest wynik również tego, że potrafiliśmy tę Koalicję stworzyć".

"Jeszcze nie tak dawno telewizja niepubliczna pokazywała, że dystans między nami, a PiS-em jest zdecydowanie większy. Uważam, że te trzy punkty procentowe, czyli właściwie w granicach błędu statystycznego, to się też jeszcze może zmienić, kiedy wpływają te policzone głosy z poszczególnych komisji wyborczych, więc może się okazać, że to będzie albo remis, albo minimalna różnica" - podkreśliła b.premier.

Według niej sondażowe wyniki świadczą także o tym, że "dzisiaj wykonaliśmy jeden krok, a następny krok będzie wykonany na jesieni, w październiku, kiedy mobilizacja powinna być jeszcze większa".

"Kiedy ci, którzy chcieli udowadniać swoje personalne ambicje, również przyłączą się do Koalicji Europejskiej obecnej, a tej szerokiej koalicji opozycyjnej w następnych wyborach. Przyłączą się po to, żeby odsunąć PiS od władzy u nas w kraju" - zaznaczyła b. szefowa rządu.