Wybory do PE. Okręg podkarpacki: Miażdżąca przewaga PiS

W okręgu podkarpackim na Prawo i Sprawiedliwość głosowało trzy razy więcej wyborców (65,7 proc.) niż na zajmującą drugie miejsce Koalicję Europejską (21,56 proc.). Najwięcej głosów zdobył lider listy PiS, dotychczasowy europoseł Tomasza Poręba - głosowało na niego ponad 276 tys. osób.

Tegoroczne wybory do PE na Podkarpaciu wygrało PiS, które uzyskało 65,07 proc.; na to ugrupowanie głosowało przeszło 485 tys. wyborców.

Najwięcej głosów zdobył Tomasz Poręba - 276 tys. Poparło go ponad 58 proc. głosujących na PiS. Poręba uzyskał też o 116 tys. głosów więcej niż wszyscy podkarpaccy kandydaci KE. W wyborach do PE w 2009 oraz 2014 roku uzyskiwał po ok. 113 tys. głosów.

Kolejne miejsca na liście PiS zajął poseł Bogdan Rzońca (64 tys.) oraz wojewoda podkarpacki Ewa Leniart (prawie 40 tys. głosów).

Za kandydatami Koalicji Europejskiej w regionie opowiedziało się 21,56 proc. głosujących. Wśród nich najlepszy wynik uzyskała startująca z ostatniego, 10. miejsca, europosłanka Elżbieta Łukacijewska (PO), która zdobyła ponad 40 tys. głosów.

Na "jedynkę" listy KE europosła Polskiego Stronnictwa Ludowego Czesława Siekierskiego głosowało 38 tys. osób.

Na Podkarpaciu próg wyborczy przekroczył jeszcze KWW Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy uzyskując 5,89 proc. Jej lider Grzegorz Braun zdobył 33 tys. głosów.

Kukiz’15 zdobył 3,38 proc. poparcia, a Wiosna - 3,06 proc. Na Lewicę Razem zagłosowało - 0,71 proc., a na KKW Polexit - 0,32 proc.

Pięć lat temu także olbrzymia przewaga PiS

Pięć lat temu wybory do PE na Podkarpaciu wygrało PiS uzyskując 47, 83 proc. Druga była PO z wynikiem 17,88 proc.

W 2014 roku PSL uzyskało w tym okręgu 7,26 proc., Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikkego - 7,15 proc., Solidarna Polska - 5,91 proc. Komitet SLD-UP zdobył 4,71 proc. głosów, Polska Razem Jarosława Gowina - 3,47 proc., Europa Plus Twój Ruch - 1,95 proc.

W tym roku frekwencja wyniosła - 44,24 proc. Najwyższa była w Rzeszowie - 52,42 proc., najniższa w pow. bieszczadzkim - 37, 11 proc.

W poprzednich wyborach do PE frekwencja wyborcza w okręgu podkarpackim wynosiła 24 proc.