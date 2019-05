Wybory do PE. W okręgu małopolsko-świętokrzyskim znaczna przewaga PiS nad KE

Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory do Parlamentu Europejskiego w okręgu małopolsko-świętokrzyskim, uzyskując 56,33 proc. poparcia. Na Koalicję Europejską zagłosowało 29,03 proc. wyborców. Pozostałe ugrupowania nie przekroczyły 5 proc. progu wyborczego. Najwięcej głosów otrzymali w tym okręgu kandydaci PiS Beata Szydło i Patryk Jaki.

Zdjęcie Najlepszy wynik wyborczy w Polsce należy teraz do Beaty Szydło / Jakub Kamiński /PAP

Pozostałe komitety uzyskały: KW Wiosna Roberta Biedronia - 4,51 proc., KWW Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy - 4,23 proc., KWW Kukiz’15 - 3,86 proc., KKW Lewica Razem - Partia Razem, Unia Pracy RSS - 0,97 proc., KWW Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski - 0,75 proc., KKW Polexit - Koalicja - 0,32 proc.

Informację o wynikach głosowania w okręgu nr 10 obejmującym województwa małopolskie i świętokrzyskie, na podstawie danych ze 100 proc. obwodowych komisji wyborczych, przekazała w poniedziałek PAP delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie.

Szydło z najlepszym wynikiem w Polsce

W okręgu tym najwięcej głosów - 525 811 otrzymała wicepremier Beata Szydło z PiS. Jest to też najlepszy wynik wyborczy w Polsce. Byłą premier w okręgu małopolsko-świętokrzyskim poparł niemal co trzeci głosujący (dokładnie 30,2 proc, wyborców), a spośród blisko 981 tys. głosów, jakie oddano na listę PiS w tym okręgu, do niej należał co drugi.

Drugi wynik - 258 366 uzyskał wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki, startujący z trzeciego miejsca na liście PiS. Trzecia pod względem liczby otrzymanych głosów była europosłanka PO Róża Thun, liderka listy KE - 221 297 głosów, która wygrała jednak z Beatą Szydło pojedynek w stolicy Małopolski, Krakowie.

Czwarty wynik w skali okręgu uzyskał startujący z listy KE, wiceprzewodniczący PSL, były marszałek województwa świętokrzyskiego trzech kadencji Adama Jarubas - głosowało na niego 138 854 wyborców. Jarubas zdobył najwięcej głosów ze wszystkich kandydatów w stolicy Świętokrzyskiego, Kielcach - tam drugi był Jaki, a trzecia Szydło.

Piąty wynik uzyskał obecny europoseł PiS Ryszard Legutko - 65 710, szósty był europoseł PO Bogusław Sonik - 53 757, a siódmy obecny poseł PiS Dominik Tarczyński - 41 912.

W okręgu nr 10 cztery mandaty przypadły PiS. Zdobyli je Beata Szydło, Patryk Jaki, Ryszard Legutko i Dominik Tarczyński. Dwa mandaty otrzymała KE dla Róży Thun (PO) i Adama Jarubasa (PSL).

Z Parlamentem Europejskim pożegnał się Stanisław Żółtek, który w 2014 r. został wybrany z Kongresu Nowej Prawicy. Założony przez niego komitet Polexit odnotował najgorszy wynik w regionie - 0,32 proc.

Stolice województw dla Koalicji Europejskiej

W Krakowie, stolicy województwa małopolskiego wybory do PE wygrała KE, którą poparło 43,93 proc. głosujących. Na drugim miejscu było PiS z 36 proc. poparciem, a dalej Wiosna (8,39 proc.) i Konfederacja (4,99 proc.).

Podobnie wyniki ułożyły się w stolicy województwa świętokrzyskiego, gdzie wybory do PE wygrała KE, która poparło 43,71 proc. głosujących, przed PiS - 41,75 proc. głosów. Trzeci wynik miała Konfederacja - 4,89 proc., a czwarty Wiosna - 4,69 proc. poparcia.

W okręgu nr 10 frekwencja wyborcza wyniosła 47,89 proc., wobec 25,74 w wyborach do europarlamentu przed pięcioma laty.

W 2014 r. wybory do Parlamentu Europejskiego w okręgu obejmującym województwa małopolskie i świętokrzyskie wygrało PiS, uzyskując ponad 33,6 proc. głosów. PO zdobyła wtedy prawie 25,4 proc. Trzecie miejsce z 9 proc. poparciem uzyskała Solidarna Polska. Partia ta nie przekroczyła jednak w skali kraju progu wyborczego. W podobnej sytuacji znalazło się inne ugrupowanie - Polska Razem Jarosława Gowina (6 proc.).