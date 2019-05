Trwa liczenie głosów w komisjach wyborczych w Polsce. Państwowa Komisja Wyborcza podała wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego przeliczone z 95,9 proc. obwodowych komisji wyborczych. Według nich komitety otrzymały: PiS 46,01 proc.; KE 37,87 proc.; Wiosna 6,02 proc.; Konfederacja 4,55 proc.; Kukiz'15 3,71 proc.; Lewica Razem 1,23 proc.

Zdjęcie Jarosław Kaczyński /fot. Andrzej Iwanczuk /Reporter

Studio Wyborcze PKW: Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019.

47,76 proc. - to wynik Koalicji Europejskiej w wyborach do PE w okręgu zachodniopomorsko-lubuskim. PiS z 36,85 proc. uzyskał drugi wynik, a trzeci Wiosna z 7,46 proc. poparcia. Najwięcej głosów otrzymali w tym okręgu Bartosz Arłukowicz (KE) oraz Joachim Brudziński (PiS).

Pozostałe komitety uzyskały: KWW Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy - 3,88 proc., KWW Kukiz’15 - 2,95 proc. i KKW Lewica Razem - Partia Razem, Unia Pracy RSS - 1,11 proc.

Informację o wynikach głosowania w okręgu nr 13 na podstawie danych ze 100 proc. obwodowych komisji wyborczych podała na swojej stronie Państwowa Komisja Wyborcza.

Marek Migalski, politolog i były europoseł komentuje wynik PiS na Twitterze: "Postawię rewolucyjną tezę: to nie kampania, powódź czy film Sekielskich są przyczyną wygranej PiS, lecz fakt, że partia ta ma program najbardziej zbliżony do poglądów większości Polaków i konsekwentnie go realizuje. Taki naród, taka partia, taki wódz. Demokratycznie."

PKW podała także frekwencję dla 95,9 proc. obwodowych komisji wyborczych. Średnia frekwencja dla całego kraju wyniosła 45,42 proc.

Największa frekwencja była w okręgu nr 4 Warszawa - 60,35 proc. Najniższa w okręgu nr 3 Olsztyn - 38,97 proc. Przekłada się to na wyniki frekwencji w województwach. Dla mazowieckiego jest to 52,27 proc., a warmińsko-mazurskie 37,24 proc.

Średnia frekwencja dla dużych miast (pow. 250 tys. mieszkańców) wyniosła 56,40 proc. Najwyższa frekwencja była w Warszawie - 62,42 proc., a najniższa w Białymstoku - 49,63 proc.

Frekwencja w miejskich obwodach wyborczych wyniosła 48,47 proc., a w wiejskich - 40,66 proc. Najniższa frekwencja była w gminie Zębowice (woj. opolskie) - 21,76 proc.

Zdjęcie Prezes PiS Jarosław Kaczyński i wicepremier Beata Szydło w sztabie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie / Jakub Kamiński / PAP

Jak powiedział PAP konsul generalny RP w Nowym Jorku Maciej Golubiewski, PiS kilkakrotnie pobił najgroźniejszych rywali na Brooklynie, w Passaic, a także w New Britain. Koalicja Europejska wyraźnie wygrała na Manhattanie, a tylko jednym głosem w Bostonie.

"Są to pierwsze wybory, które przeprowadzam w swojej kadencji. Ze statystyk wynika, że Polonia tradycyjnie głosuje na prawo. W naszym okręgu PiS zwyciężyło bezwzględną większością głosów. Za partią rządzącą opowiedziała się ponad połowa wyborców, podczas gdy, jak wskazują exit polls w Polsce, PiS otrzymał tam 42 proc. (Ipsos late poll: PiS 43,1 proc. - przyp. PAP). Konfederacja uplasowała się w Nowym Jorku na trzecim miejscu" - zaznaczył Golubiewski.

Polonia Amerykańska opowiedziała się za PiS w wyborach do Parlamentu Europejskiego - wynika ze wstępnych danych. Partia Jarosława Kaczyńskiego wyprzedziła zdecydowanie Koalicję Europejską oraz Konfederację.

Według wstępnych wyników uzyskanych na podstawie głosowania w okręgach chicagowskim, nowojorskim i waszyngtońskim za PiS opowiedziało się w sobotę 5961 uczestników wyborów. Koalicja Europejska miała 2000 zwolenników, a Konfederacja 1283. Pozostałe ugrupowania otrzymały znacznie mniejsze poparcie.

W Chicago rządząca partia pokonała Koalicję stosunkiem głosów 3713:650, a w Nowym Jorku 2114:700. Koalicja była natomiast lepsza od PiS w Waszyngtonie, ale tylko w stosunku 272:134. W Chicago uległa natomiast nie tylko PiS, ale też Konfederacji, za którą opowiedziało się 272 osoby.

Teraz trzeba robić wszystko, żeby w wyborach do polskiego parlamentu osiągnąć wynik ponad progiem - powiedział PAP Paweł Kukiz. Ruch Kukiz'15 w wyborach do Parlamentu Europejskiego zdobył 3,71 proc. poparcia. Kukiz ocenił, że na jego ugrupowanie zagłosowało i tak wiele osób.

Państwowa Komisja Wyborcza podała wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego przeliczone z 95,9 proc. obwodowych komisji wyborczych. Według nich komitety otrzymały: PiS - 46,01 proc. głosów, Koalicja Europejska - 37,87 proc., Wiosna - 6,02 proc., Konfederacja - 4,55 proc., Kukiz'15 - 3,71 proc., Lewica Razem - 1,23 proc.W rozmowie z PAP Kukiz przyznał, że szkoda wyniku, bo jego ruch miał już pomysł na frakcję w nowym Parlamencie Europejskim m.in. z włoskim Ruchem Pięciu Gwiazd. Jak podkreślił, dobrze, że do jesiennych wyborów do polskiego parlamentu jest jeszcze pół roku i jest czas, aby ten wynik poprawić.

Zdjęcie Dane z 26166 na 27285 obwodowych komisji wyborczych (95,9%) / Dane PKW / INTERIA.PL

Według najnowszych danych mandaty w Parlamencie Europejskim uzyskają tylko trzy komitety - PiS, Koalicja Europejska i Wiosna.

Pozostałe komitety nie przekroczyły progu wyborczego. Jeśli te wyniki się nie zmienią, Konfederacja nie zdobędzie mandatu w PE, choć wcześniejsze wyniki sondażowe dawały jej mandaty

Mimo dobrego wyniku wyborczego PiS lokuje się, w kontekście wyników w całej Europie, w bardzo słabej frakcji w Parlamencie Europejskim - wskazuje europoseł PO-EPP Jan Olbrycht. Podkreśla, że posłowie Koalicji Europejskiej pozostaną w dość silnej Europejskiej Partii Ludowej.

Zdjęcie Sztab wyborczy Koalicji Europejskiej, którą współtworzą PO, PSL, SLD, Nowoczesna i Zieloni / Radek Pietruszka / PAP

Wynik Koalicji Europejskiej w wyborach do PE jest zadowalający, ale nie jest sukcesem; sukcesem byłoby, gdyby Koalicja Europejska miała dwa mandaty więcej niż PiS - ocenił poseł PSL Marek Sawicki. Jego zdaniem jesienią nie można iść w koncepcji anty-PiS, tylko w koncepcji dobrych propozycji programowych.

- W niedzielę Polacy zaufali Prawu i Sprawiedliwości i nie zmarnujemy tego zaufania; najbliższe miesiące to płynne przejście w kampanię krajową - oświadczył w rozmowie z PAP szef sztabu wyborczego PiS Tomasz Poręba, który ponownie obejmie mandat europosła.

PKW podała także frekwencję dla 90,09 proc. obwodowych komisji wyborczych. Średnia frekwencja dla całego kraju wyniosła 45,09 proc.

Państwowa Komisja Wyborcza podała wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego przeliczone z 90,03 proc. obwodowych komisji wyborczych. Według nich komitety otrzymały: PiS - 46,50 proc. głosów, Koalicja Europejska - 37,50 proc., Wiosna - 5,96 proc., Konfederacja - 4,53 proc., Kukiz'15 - 3,71 proc., Lewica Razem - 1,23 proc.

Konsekwentna polityka prospołeczna PiS i mobilizacja elektoratu z małych miejscowości i wsi to w ocenie prof. Andrzeja Zybertowicza klucze do sukcesu tej partii w wyborach do PE.

"Gdyby nie wyraźna polityka prospołeczna rządu, to zapewne takie posunięcia jak atak austriackiego biznesmena na Kaczyńskiego, atak na Morawieckiego za jego działalność gospodarczą przed objęciem urzędu publicznego, ekscytowałyby ludzi bardzo. Ale wyborcy zadali sobie pytanie: dlaczego ta władza dba o potrzebujących, a poprzednia nie mogła tak postępować?" Histeryczna krytyka nagród dla rządu nie trafiała we wrażliwość ludzi" - ocenił prof. Zybertowicz, którego zdaniem konsekwentnie realizowana polityka prospołeczna rządu to klucz do zwycięstwa w niedzielnych wyborach.

"Tematyka społeczna i ekonomiczna kolejny raz pokazała swoją wyższość nad dyskusją kulturową" - ocenił starcie PiS z KE politolog Rafał Chwedoruk. W jego ocenie do sukcesu PiS przyczynił się też Robert Biedroń, który nie przyłączył się do Koalicji Europejskiej.

"W tej kampanii wyborczej gra toczyła się o wyborców bardziej socjalnych, niż kulturowych. To wyborcy z prowincji, z małych miasteczek, to wyborcy wahający się w swoich preferencjach politycznych, często nawet polityce niechętni, a nie wyborcy zsocjalizowani przez którąś partię" - w ten sposób Chwedoruk opisał grupę wyborców, którzy w niedzielę zmobilizowali się do pójścia na głosowanie. W jego ocenie "taki wyborca nie zastanawiał się, czy dla niego ważniejsze jest 500+ i dojazd do większej miejscowości, czy też emancypacja jednej z mniejszości seksualnych, bo jest oczywiste, co taki wyborca wybierze".

Państwowa Komisja Wyborcza nad ranem podała na swojej stronie wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego przeliczone z 86,03 proc. obwodowych komisji wyborczych w Polsce . Według nich komitety otrzymały: PiS - 47,00 proc. głosów, Koalicja Europejska - 37,05 proc., Wiosna - 5,92 proc., Konfederacja - 4,52 proc., Kukiz'15 - 3,73 proc., Lewica Razem - 1,23 proc.

PiS wygrywa wybory z poparciem 43,1 proc., drugie miejsce zajmuje Koalicja Europejska z poparciem 38,4 proc. - wynika z sondażu tzw. late poll Ipsos, podanego ok. północy przez stacje telewizyjne.

W myśl sondażu pięcioprocentowy próg przekracza także Wiosna (6,7 proc.) i Konfederacja (6,2 proc.). Pozostałe komitety nie przekraczają 5-procentowego progu.

Zgodnie z tym sondażem PiS uzyskuje w Parlamencie Europejskim 24 mandaty, Koalicja Europejska 22 mandaty, a po 3 mandaty Wiosna i Konfederacja.

Tzw. late poll to wyniki sondażowe z późniejszej godziny niż podane o 21 sondaże exit poll.