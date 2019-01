Zgłoszono śmierć co najmniej 29 dzieci, w tym noworodków, w zatłoczonym obozie Al-Hol w północno-wschodniej Syrii w ostatnich ośmiu tygodniach, głównie z powodu hipotermii - poinformowała Światowa Organizacja Zdrowia (WHO).

Zdjęcie Mieszkańcy obozów dla uchodźców w Syrii muszą przetrwać w surowych, zimowych warunkach /Muhammed Abdullah /Anadolu Agency /Getty Images

Ta oenzetowska agencja zaapelowała o swobodny dostęp do Al-Hol, podkreślając, że sytuacja stała się "krytyczna" dla 33 tys. ludzi, przebywających tam w surowych zimowych warunkach, bez namiotów, koców i ogrzewania. Wielu dotarło tam, uciekając pieszo przed walkami w prowincji Dajr az-Zaur.

WHO podkreśla w oświadczeniu, że wielu nowo przybyłych do al-Hol jest wygłodzonych i wyczerpanych po latach wyrzeczeń, na jakie byli narażeni, mieszkając na obszarze kontrolowanym przez Państwo Islamskie (IS). Wskazano jednocześnie, że "humanitarny dostęp do obozu i otaczających go dróg jest utrudniony w powodu przeszkód biurokratycznych i ograniczeń podyktowanych względami bezpieczeństwa".

Obóz Al-Hol powstał 11 kwietnia 2016 roku, kilka miesięcy po wyparciu przez zdominowane przez Kurdów Syryjskie Siły Demokratyczne (SDF) z miasta Al-Hol dżihadystów z IS. 15 grudnia 2018 roku Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka poinformowało, że syryjscy bojownicy pod wodzą Kurdów, wspierani przez USA, zdobyli Hadżin w prowincji Dajr az-Zaur we wschodniej Syrii - ostatnie miasto w tym kraju kontrolowane przez IS.

Samozwańczy kalifat IS w Iraku i Syrii rozpadł się pod naporem sił rządowych i międzynarodowych, ale bojownicy tej radykalnej organizacji nadal działają w pustynnych regionach przygranicznych i dokonują ataków.