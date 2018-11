Pentagon zaapelował we wtorek do Rosji o umożliwienie przeprowadzenia rzetelnego śledztwa w sprawie ataku chemicznego w syryjskim mieście Aleppo, który miał miejsce w nocy z soboty na niedzielę - poinformował rzecznik Pentagonu Sean Robertson.

Zdjęcie Objawy ofiar wskazują na możliwy atak chemiczny /GEORGE OURFALIAN / AFP /AFP

"Oczekujemy zapewnienia, że reżim syryjski nie użyje fałszywych pretekstów do zerwania zawieszenia broni i rozpoczęcia ofensywy na Idlib. Wzywamy Rosję, aby zapewniła bezpieczeństwo ekspertom Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej, aby mogli oni zbadać okoliczności ataku chemicznego. Apelujemy także, aby śledztwo zostało jak najszybciej przeprowadzone" - oświadczył w komunikacie Pentagonu Sean Robertson.



W wyniku ataku z użyciem broni chemicznej w mieście Aleppo w północno-zachodniej Syrii poszkodowanych zostało ponad 100 osób. To największa liczba poszkodowanych w Aleppo, od kiedy siły rządowe i ich sojusznicy odbiły to miasto z rąk rebeliantów przed dwoma laty.

Reklama

Damaszek i Moskwa oskarżyły o atak siły syryjskiej opozycji. Rebelianci i przedstawiciele opozycji zaprzeczyli, że dokonali ataku chemicznego w Aleppo; i oskarżyli rząd w Damaszku o próbę podkopania zawieszenia broni.