Sukces syryjskiej armii. Koniec ofensywy przeciwko ISIS w dolinie Jarmuk

Armia syryjska (SAA) odbiła we wtorek ostatnie miejscowości okupowane dotąd przez Państwo Islamskie (IS) w muhafazie Dera. Część bojowników IS została ewakuowana do pustynnej enklawy we wschodniej Syrii. W zamian IS ma uwolnić porwane Druzyjki

Zdjęcie Zniszczone miasto Dajr az-Zaur, zdj. ilustracyjne /Mikhail Voskresenskiy/Sputnik /East News

Sukces SAA oznacza koniec trwającej od 21 lipca ofensywy przeciwko Państwu Islamskiemu w dolinie Jarmuk w południowo-zachodniej Syrii oraz odzyskanie przez władze syryjskie pełnej kontroli nad granicą z okupowanymi przez Izrael Wzgórzami Golan.

Część członków IS, która skapitulowała, została przewieziona specjalnymi autobusami do pustynnej enklawy IS, znajdującej się na pograniczu muhafaz Hims i Dajr az-Zaur we wschodniej Syrii. W zamian IS ma zwolnić ponad 20 Druzyjek, porwanych 25 lipca w muhafazie as-Suwajda.

IS, poza pustynną enklawą na pograniczu muhafaz Hims i Dajr az-Zaur, kontroluje jeszcze również niewielką enklawę w muhafazie as-Suwajda w południowej Syrii oraz dwa małe obszary w muhafazie Dajr az-Zaur na lewym brzegu Eufratu.