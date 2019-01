Syria: ISIS wciąż nie zostało pokonane

W Syrii zostało rannych dwóch brytyjskich żołnierzy sił specjalnych. Miało do tego dojść w czasie ataku radykałów z tzw. Państwa Islamskiego na wschodzie kraju. Informację podały bliskowschodnie media, ale nie potwierdziło jej brytyjskie ministerstwo obrony.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

Wszystko to dzieje się w czasie, gdy Stany Zjednoczone przygotowują się do wyjścia z Syrii, a prezydent Baszar el-Asad z pomocą rosyjskich wojsk zdobywa ostatnie tereny, na których dotąd znajdowała się zbrojna opozycja oraz islamiści. Do końca wojny droga jest jednak daleka.

Reklama

Gdy prezydent Donald Trump ogłaszał przed świętami Bożego Narodzenia, że Stany Zjednoczone wycofują się z Syrii, argumentował, że ISIS w Syrii zostało już pokonane. Z tą argumentacją nie zgodzili się jednak nawet urzędnicy prezydenta, a trzech wysokich rangą oficerów Pentagonu, w tym sam sekretarz obrony James Mattis, podali się do dymisji.



ISIS w Syrii zostało pokonane na większości opanowanych wcześniej terenów, ale islamiści są wciąż obecni w kilku małych enklawach na pustynnych terenach. Radykałowie są skrajnie osłabieni, ale w ostatnich dniach ich małe grupy znów pojawiły się w rejonie miasta Aleppo.



Choć prezydent Baszar el-Asad ma pod kontrolą wszystkie znaczące miejsca w Syrii i jest niekwestionowanym zwycięzcą wojny domowej, to konflikt wciąż się nie zakończył. Na północy Syrii Kurdowie wciąż walczą o wpływy, a niewielkie grupy byłej już opozycji bronią się w kilkunastu miastach.



Konflikt w Syrii trwa prawie ośmiu lat. Kosztował życie co najmniej pół miliona ludzi, a wygnał z domów kilkanaście milionów. Mimo wysiłków społeczności międzynarodowej, nie udało się doprowadzić do jego zakończenia. Obecnie negocjacje prowadzone są przez Rosję, która po wyjściu Stanów Zjednoczonych z Syrii będzie mogła w całości przejąć inicjatywę w tym kraju.