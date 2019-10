Ofensywa w Syrii. Protesty na całym świecie

Turcja kontynuuje ofensywę militarną w północno-wschodniej Syrii. Celem operacji "Pokojowa Wiosna" są przede wszystkim kurdyjskie Ludowe Jednostki Samoobrony (YPG) oraz, jak podkreślał prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan, bojownicy Państwa Islamskiego (IS). Jednak na atakowanych terenach to właśnie Kurdowie przetrzymują tysiące bojowników IS.