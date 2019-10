"100 afer PiS". Koalicja Obywatelska rozlicza partię Kaczyńskiego

Koalicja Obywatelska uruchomiła stronę internetową "100 afer PiS", gdzie przypomniano nierozliczone - według KO - afery obecnej władzy. "To gotowa lista dla przyszłego, niezależnego prokuratora generalnego" - powiedział w środę Marcin Kierwiński (PO).

Zdjęcie Fragment spotu "100 afer PiS" /

Poseł PO-KO Paweł Olszewski ocenił na środowej konferencji prasowej, że obecny rząd jest "najbardziej zdegenerowanym rządem", jaki Polska miała do tej pory. "Ten rząd w zasadzie codziennie funduje Polakom kolejną aferę. Zdajemy sobie sprawę, że te sto afer Prawa i Sprawiedliwości, to jest tylko czubek góry lodowej" - powiedział Olszewski.

"Rząd PiS cały czas serwuje nam kolejne afery. W ostatnich tygodniach, to jest afera Piebiaka, afera Banasia, wcześniej afera Chrzanowskiego. Warto wejść na tą stronę" - zachęcał sekretarz generalny Nowoczesnej Adam Szłapka.

Marcin Kierwiński (PO) dodał, że strona 100aferpis.pl zawiera "gotową listę" do badania dla przyszłego, niezależnego prokuratora generalnego, którego powołanie ma w swym programie wyborczym Koalicja Obywatelska. "To lista rzeczy, którymi będzie musiał się zająć, po to, aby rozliczyć rządy PiS" - zaznaczył poseł. Zarzucił przy tym obecnie rządzącym i prokuraturze brak woli badania "afer" Prawa i Sprawiedliwości.

Na stronie 100aferpis.pl można znaleźć wykaz stu spraw, o których w ciągu czterech lat rządów PiS informowały media. W krótkich opisach podane zostały nazwiska osób "powiązanych" z określoną "aferą", kilka zdań wyjaśnienia na czym ona polegała oraz linki do publikacji prasowych na ten temat.

"Zatrzymaj rządy aferzystów! Zagłosuj 13 października" - głosi hasło na stronie.

Na założonej przez Koalicję Obywatelską witrynie można przeczytać m.in. o "aferze SKOK", "aferze GetBack", "aferze KNF", "aferze prezesa NIK Banasia", "aferze Kuchcińskiego", "aferze Piebiaka", "aferze Bartłomieja Misiewicza", "aferze importu węgla z Rosji", "aferze list poparcia do KRS", "aferze Polskiej Fundacji Narodowej" czy "aferze Pegasusa".