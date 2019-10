- Demokracja bez lewicy jest gorszą demokracją – powiedział we wtorek w Krakowie były prezydent Aleksander Kwaśniewski. W jego ocenie, Polska potrzebuje polityki dalekowzrocznej oraz silnego głosu w Unii Europejskiej. - Mam nadzieję, że Lech Wałęsa zdąży poprzeć lewicę. Ciągle czekamy - w ten sposób Kwaśniewski skomentował deklarację poparcia PSL przez Wałęsę.

Kwaśniewski podczas briefingu prasowego pod Wawelem poparł "jedynkę" Lewicy w okręgu krakowskim w wyborach do Sejmu - socjologa, pracownika naukowego i dydaktycznego Macieja Gdulę. Były prezydent zadeklarował też poparcie dla kandydata Koalicji Obywatelskiej do Senatu Bogdana Klicha, który ubiega się o reelekcję.

"Mamy za sobą cztery lata tego parlamentu i nie było tam lewicy, a w moim przekonaniu parlament bez lewicy jest gorszym parlamentem. Demokracja bez lewicy jest gorszą demokracją i pluralizm polityczny w Polsce jest na dużo niższym poziomie aniżeli powinien być" - powiedział Kwaśniewski. Jak zaznaczył, lewica stawia na politykę dalekowzroczną, na dobrobyt dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Były prezydent pochwalił też politykę prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego, dzięki której - jak zauważył - w mieście zlikwidowane zostały niemal wszystkie nieekologiczne piece, które przyczyniały się do smogu.

Wskazał też na konieczność myślenia o Unii Europejskiej. Zaznaczył, że Polacy muszą wzmacniać tę wspólnotę i dążyć do wspólnej polityki. "Świat się zmienił. XXI wiek, jeżeli UE będzie szła taką drogą jaką proponują politycy PiS - to świat będzie rządzony przez dwa centra: Chiny i Stany Zjednoczone" - ocenił Kwaśniewski.

Jak podkreślił, lewica zawsze szukała porozumienia i dążyła do dialogu. "Bez tego nie byłoby Polski w UE i NATO" - zaznaczył były prezydent, dodając, że również konstytucja z 1997 r. i kompromis okrągłego stołu w 1989 r. zostały wypracowane ponad podziałami.

Na pytanie o liberalizację prawa aborcyjnego i in vitro, Kwaśniewski odpowiedział, że w Polsce jest konieczność takiej liberalizacji, "choćby po to, aby wyeliminować szary rynek aborcyjny (...), także uszanować poglądy środowisk kobiecych". Zdaniem byłego prezydenta in vitro jest metodą bezpieczną, znaną i sprawdzoną na świecie, pomagającą wielu małżeństwom.

"Z punktu widzenia światopoglądowego uważam, że lewica ma czytelne poglądy - rozdział państwa od Kościoła, ustawa antyaborcyjna i prawa kobiet" - wymieniał były prezydent.

Pytany o ostatnie deklaracje byłego prezydenta Lecha Wałęsy - cofnięcie poparcia dla PO i gotowość do poparcia PSL, Kwaśniewski powiedział: "Współczuję Platformie, jeżeli to poparcie zostało cofnięte, ale mam nadzieję, że do piątku Lech Wałęsa zdąży poprzeć lewicę. Ciągle czekamy".

Wałęsa we wtorkowym wpisie na Facebooku zwrócił się do Platformy Obywatelskiej o zwolnienie go z danego publicznie słowa, że będzie głosował na PO; zadeklarował, że w tych wyborach chce wesprzeć prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Na listach KW SLD są kandydaci związani z SLD, Wiosną i Lewicą Razem.