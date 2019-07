"Powiedziałem już oficjalnie Pawłowi Kukizowi, że nie będę startował z listy Kukiz'15 i to podtrzymuję" - poinformował poseł Andrzej Maciejewski. Parlamentarzysta chce ponownie ubiegać się o mandat z list PiS.

Maciejewski powiedział, że nie chce kontynuować politycznej drogi z Kukiz'15. W podobnych tonach wypowiadał się wcześniej w lokalnych mediach mówiąc, że do końca tej kadencji parlamentu niczego nie zmieni "bo tak się umówił z wyborcami".

"Na spotkaniu z Pawłem Kukizem powiedziałem otwarcie, że nie chcę jesienią startować z jego list i to podtrzymuję. Prowadzę rozmowy z PiS" - powiedział Maciejewski. Dodał, że rozmowy dotyczące startu z list PiS w woj. warmińsko-mazurskim prowadzi "na szczeblu centralnym PiS". "Mam nadzieję, że w ciągu tygodnia otrzymam wiążące informacje" - dodał Maciejewski.

Szóste miejsce na liście?

Według nieoficjalnych informacji PAP Maciejewski miałby otrzymać 6 miejsce na liście PiS do Sejmu. "Wziąłbym to miejsce, bo nie wierzę w coś takiego, jak miejsca biorące. W poprzednich wyborach z listy PiS nie zdobył mandatu kandydat startujący z pozycji nr 2, a posłem został człowiek startujący z końcowej pozycji. Ludzie głosują na ludzi, a nie na miejsca na listach. Jeśli otrzymam propozycję startu z miejsca nr 6 to je wezmę" - zapowiedział Maciejewski.

Jednocześnie na Twitterze Maciejewski napisał: "Nie będę startował w najbliższych wyborach parlamentarnych z listy Kukiz’15! Powiedziałem wyraźnie: 3 razy "NIE" dla PSL-u! Ugrupowania, które utożsamia wszystkie te cechy, z którymi Kukiz’15 walczył. Powiedziałem wyraźnie, nie ma na to mojej zgody!".

"Jedynką" PiS nowy wiceminister

Na razie wiadomo na pewno, że listę PiS w warmińsko-mazurskim będzie otwierał prof. Wojciech Maksymowicz, który w piątek został podsekretarzem stanu w ministerstwie nauki. Według niepotwierdzonych informacji na listach PiS do Sejmu mają się znaleźć dotychczasowi posłowie ugrupowania m.in. Iwona Arent, Jerzy Gosiewski, Wojciech Kossakowski, a także radny Olsztyna Michał Wypij z Porozumienia, który bez powodzenia ubiegał się o fotel prezydenta miasta.

Andrzej Maciejewski jest w Sejmie pierwszą kadencję; w 2015 roku startował z pierwszego miejsca na liście Kukiz '15. Uzyskał 7899 głosów. Jest członkiem Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, Komisji do Spraw Energii Skarbu Państwa oraz przewodniczącym Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

W ostatnich wyborach samorządowych startował w wyborach na prezydenta Olsztyna, otrzymał 1,58 proc. głosów. W wyborach do Parlamentu Europejskiego startował z list Kukiz'15.