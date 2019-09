Biedroń: Lewica doprowadzi do zakazu tresury zwierząt

"Kiedy wejdziemy do Sejmu, Lewica doprowadzi do zakazu tresury zwierząt i wykorzystywania zwierząt w cyrkach" - zapowiedział w niedzielę w Płocku lider Wiosny Robert Biedroń. Jak dodał, Lewica chce też powołania Rzecznika Praw Zwierząt.

Zdjęcie Lider i założyciel partii Wiosna Robert Biedroń /Marek Zakrzewski /PAP

Podczas konferencji prasowej w Płocku Biedroń odniósł się do tematu praw zwierząt. "Lewica zawsze stoi po stronie tych, którzy potrzebują opieki, potrzebują pomocy, którzy za tę opiekę i za tę pomoc potrafią się odwdzięczyć, a kto - jak nie nasi bracia i siostry mniejsze - są w stanie to zrobić" - mówił.

"Lewica doprowadziła do tego, że przez ostatnie 30 lat świadomość Polek i Polaków, dotycząca ochrony zwierząt, ochrony przyrody, sukcesywnie rosła. To lewica podejmowała inicjatywy, które doprowadziły m.in. do tego, że w Polsce zakazany został ubój rytualny. Jak państwo wiecie, niestety, został on później przywrócony, ale także dlatego, że w polskiej polityce, w polskim parlamencie nie było lewicy" - podkreślił Biedroń.

Przypomniał, że w ustawie o prawie zwierząt jest zapisane, że zwierzę nie jest rzeczą i zaznaczył, że w związku z tym powinno być one traktowane godnie. "Chciałbym zadeklarować, że kiedy wejdziemy do Sejmu, to Lewica przede wszystkim doprowadzi do zakazu tresury zwierząt i wykorzystywania zwierząt w cyrkach" - mówił.

"Jako prezydent Słupska nie wpuściłem cyrku ze zwierzętami do Słupska i śladem Słupska poszły inne miasta. Zrobił to Słupsk, zrobiły to inne miasta, pora na całą Polskę. Ten zakaz dotyczący tresury zwierząt w cyrkach musi obejmować cały kraj i Lewica wprowadzi taki zakaz" - zapowiedział lider Wiosny.

Kolejnymi zmianami dotyczącymi ochrony praw zwierząt - które proponuje Lewica - jest zakaz hodowli zwierząt na futra. "Żyjemy w XXI wieku. Jak ktoś chce nosić futra - niech nosi sztuczne futra" - powiedział Biedroń. Podkreślił, że w Polsce nie ma miejsca także na hodowlę zwierząt klatkowych. "Hodowla zwierząt klatkowych powinna być zakazana" - oświadczył.

Wyraził nadzieję, że Prawo i Sprawiedliwość z prezesem Jarosławem Kaczyńskim na czele poprze postulaty Lewicy w sprawie zwierząt. Jak mówił liczy też na poparcie innych sił politycznych.

Biedroń powiedział także, że chce uchwalenia tych rozwiązań do końca kadencji przyszłego Sejmu.

Zapowiedział również powołanie Rzecznika Praw Zwierząt na wzór Rzecznika Praw Obywatelskich.